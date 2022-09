女王駕崩再降異象！英國夜空驚現神秘綠火球　爆閃20秒後突消失

Can’t believe I seen this and managed to catch it on camera!! Going over Paisley at 10pm #glasgow #paisley #meteor #comet #fireball @UKMeteorNetwork @Daily_Record pic.twitter.com/mH9o2062nI

記者葉睿涵/編譯

英國在女王駕崩後就異象頻傳,除了有人看見形似女王騎馬的雲朵外,也有人目睹天空出現雙彩虹。當地14日,英國再傳出天有異象,多地成百上千的民眾驚訝發現,漆黑的夜空有一顆神秘的火球劃過,引起人們好奇,紛紛拿出手機拍下奇景,並在網上熱議,究竟這顆神秘的火球來自何處、究竟是流星還是太空垃圾。

▲英國當地14日再傳異象,多地有不少民眾發現夜空有一顆神秘的火球劃過。(圖/翻攝自推特)

據CNN報導,14日晚間10時左右,蘇格蘭、北愛爾蘭和英格蘭北部都傳出有民眾見到一顆明亮的綠色大火球劃破天際,照亮了整個夜空。由於當時的時間尚早,加上當天天氣不錯,因此各地民眾單用肉眼就可清楚看見這顆不同尋常的火球,就連格拉斯哥(Glasgow)建築如此密集的地區也有民眾目睹火球蹤影。

格拉斯哥大學博士生、英國火球聯盟(UK Fireball Alliance)成員奧布萊恩(Aine O'Brien)表示,火球在夜空閃爍了10到20秒才消失,「一般而言,流星通常只會在空中出現幾秒,燃燒10到20秒確實對流星而言算是很久的了。雖然我們目前還無法確定火球是流星還是太空垃圾,但它碎裂的方式比較像是太空岩石」。

OK. The final analysis is in! The fireball over NI and Scotland last night was definitely a meteor. The fireball observed yesterday (Sept 14, 20:59:40 UT) above the UK lasted over 20 seconds and traveled NW, passing directly over Belfast. 1/4 pic.twitter.com/GnV70S13B8