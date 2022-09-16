電腦課上到一半「鍵盤爆開」　男學生臉部轟爛亡！真兇竟是同學

記者吳美依／綜合外電報導

泰國暖武里府發生離奇案件，15歲中學生諾帕西爾（Noppasil Ngamsud）在學校上電腦課，面前鍵盤卻突然發出轟然巨響並且碎裂，他瞬間倒臥在地，渾身是血、臉部也嚴重受傷，經搶救後仍宣告不治。警方起初採信老師證詞，還以為是鍵盤爆炸，追查後竟發現是同學偷帶手槍炫耀，卻不慎重摔到鍵盤上，才會擦槍走火，釀成悲劇。

《曼谷郵報》等外媒報導，本案發生於15日下午1時30分左右，老師接受偵訊時表示，他上課到一半聽見爆炸聲，然後看見鍵盤碎裂，還有多顆按鍵噴飛出去，恐怕是鍵盤爆炸釀禍。死者左邊的同學也被碎片波及，幸好僅受輕傷。

不過，警方很快就質疑，電腦故障不太可能引發致命事故，而且主機及螢幕等設備都沒有損壞。死者右邊同學雖也被巨響震到耳鳴，卻表示電腦當時是關機狀態。

▲師生聽見鍵盤發出巨響，不僅部分碎裂，還有多顆按鍵噴飛，以為是鍵盤爆炸釀禍。（圖／翻攝臉書）



警方轉而調查死者傷勢，果然在其左眉附近發現一道深度3-4公分的傷口，看起來很像是子彈造成。他們又偵訊全班同學後，終於有一名學生坦承實情。

警察局長證實，同仁15日深夜在學校附近河裡找到凶器，也就是一把0.38口徑的左輪手槍，他們目前仍在追查槍枝來源，一名僧侶因此遭到傳喚，不過全案仍在調查中。

藍牙耳機突爆炸！ 15歲少年「電話講一半」雙耳炸爛慘死

人妻掛屍吊扇上！尪悲痛報案 4歲兒1句話逆轉案情「兇手是爸爸」

21歲嫩妹「面試」竟慘死！長髮捲入工廠機器 頭皮扯下一屍兩命

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》