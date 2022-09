查爾斯「女王頭七」爆休假！母喪後已跋涉2400km　英媒：他太累了

▲查爾斯三世自母親駕崩至今,已馬不停蹄地跋涉2400公里,完成多項王室行程。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

英女王在當地8日晚間6時左右駕崩後,新王查爾斯三世就四處奔波,馬不停蹄地完成登基與移靈儀式,還要抽空接見各國領導人、王室家庭成員和哀悼的民眾,並多次發表演講追思母親。外媒最近整理了查爾斯三世近一周的行程,發現新王經歷母喪後,已跋涉2400公里,前往英國多地,履行王室任務,直到當地15日才終於有空能休息一天,沉澱心情。

據《鏡報》報導,英女王當地8日在蘇格蘭駕崩。當天下午,在女王健康惡化的消息傳出後,查爾斯三世便匆匆搭機趕到巴爾莫勒爾堡見女王最後一面。隔天,他又迅速趕回倫敦,以國王身份與在白金漢宮前哀悼女王的民眾見面,並在晚間向全國發表電視談話,除了承諾將與亡母一樣,將餘生奉獻英國外,也證實將「威爾士親王」頭銜賜予長子威廉。

9月10日,查爾斯三世登基為王,並在聖詹姆斯宮進行了登基儀式。在簽署《即位宣言》時,查爾斯因為被桌上的筆盒和墨水瓶擋到,當場對隨從露出猙獰、不耐煩的表情,引發民眾抨擊,認為查爾斯的舉動不得體,不過《泰唔士報》解釋,新王自從女王駕崩後,就一直在跑行程,尤其他在儀式結束後,還要返回白金漢宮接見首相特拉斯,因此民眾不應以這點小暴躁來評斷他。

隔天,蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭分別舉行了新君即位儀式,查爾斯三世作為14個英聯邦國家的元首,在白金漢宮接見了英聯邦秘書長和14位英聯邦國家的高級專員。同時,查爾斯三世也在9月12日前往西敏寺宮,與議員和貴族們見面,並發表談話。隨後,查爾斯三世又馬不停蹄地前往愛丁堡,處理女王移靈事宜,並在當晚會見了蘇格蘭首席大臣斯特金(Nicola Sturgeon)。

His Majesty is visibly moved as God Save The King is sung for the first time in his presence. pic.twitter.com/y13scjnamt