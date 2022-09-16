日媒：岸田「最快19日宣布」開放日本自由行！　將在訪美期間公布

記者張方瑀／綜合報導
日媒《讀賣新聞》最新消息指出，目前日本政府正朝10月開放海外旅客自由行、取消每日入境人數上限的方向積極討論中，首相岸田文雄最快在本月19日至23日訪美時，會對外宣布新的入境政策。
▲目前日本政府正朝10月開放海外旅客自由行、取消每日入境人數上限的方向積極討論中。（圖／路透） 根據《讀賣新聞》報導，岸田文雄19日至23日將前往美國紐約參加聯合國大會，這段期間他將會在紐約證券交易所發表演說，同時會召開記者會；據傳岸田可能會選在演說或記者會時，宣布日本新的入境政策。 岸田先前曾表示，為了能夠像其他G7國家一樣順利入境，近期將放寬疫情的應對措施，希望能盡速跟上腳步。目前包含日本、美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利等G7國家，只有日本仍有嚴格入境限制。 目前日本最新入境規定包括每日入境上限人次為5萬人、打滿3劑疫苗可免提72小時內PCR陰性證明、開放海外團體旅客赴日旅遊時不再需要地陪全程隨行等，而14日起開放台灣人能線上申請電子簽證，申請後為單次可入境停留90天的短期簽證。 日本政府希望在下一階段能夠以取消每日入境人數上限、恢復自由行、開放免簽證入境等為目標，朝著開放國境方向前進。 政府は10月をメドに #個人旅行 客の入国を解禁する方針を固めました。
新型コロナ新規感染者数の減少を踏まえ、現在１日当たり５万人としている入国者数の上限を撤廃します。
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根據《讀賣新聞》報導，岸田文雄19日至23日將前往美國紐約參加聯合國大會，這段期間他將會在紐約證券交易所發表演說，同時會召開記者會；據傳岸田可能會選在演說或記者會時，宣布日本新的入境政策。
岸田先前曾表示，為了能夠像其他G7國家一樣順利入境，近期將放寬疫情的應對措施，希望能盡速跟上腳步。目前包含日本、美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利等G7國家，只有日本仍有嚴格入境限制。
目前日本最新入境規定包括每日入境上限人次為5萬人、打滿3劑疫苗可免提72小時內PCR陰性證明、開放海外團體旅客赴日旅遊時不再需要地陪全程隨行等，而14日起開放台灣人能線上申請電子簽證，申請後為單次可入境停留90天的短期簽證。
日本政府希望在下一階段能夠以取消每日入境人數上限、恢復自由行、開放免簽證入境等為目標，朝著開放國境方向前進。
政府は10月をメドに #個人旅行 客の入国を解禁する方針を固めました。
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