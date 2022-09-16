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她遭男友勒暈活埋　一醒來「徒手破墳」大復仇！遇襲竟只因想分手

記者吳美依／綜合報導

英國34歲女子史黛西（Stacey Gwilliam）向男友提出分手，竟慘遭痛毆、勒暈後活埋，但甦醒後仍勇敢徒手挖開墳墓，成功逃生報警，並讓對方遭受法律制裁。不過，她此後罹患重度憂鬱症及焦慮症，肺炎也多次復發，經歷6年病痛折磨後，不幸在家病逝。隨著此案於本周開庭審理，也讓這起重大刑案再度引發討論。

BBC等外媒報導，2015年7月，史黛西被男友基斯（Keith Hughes）帶去海邊散步，卻突然遭到襲擊，並且埋在一個淺坑裡，上面覆蓋厚厚的沙土、樹葉及雜草。雖然她身材嬌小，身高僅5呎2吋（約157公分），仍靠著指甲及雙手挖洞逃生。

不久後，基斯因開車撞毀女友的汽車而暴露行蹤，落網時還向警方嗆聲「你們永遠找不到她的」，殊不知對方親自現身抖出真相。

▲▼英國34歲女子史黛西（Stacey Gwilliam）遭男友痛毆、勒暈後活埋，甦醒後挖墳逃生。（圖／翻攝當事人臉書）

▲史黛西2011年開始與基斯交往，未料陷入一段虐待的關係中。（圖／翻攝當事人臉書）

史黛西當年出庭時表示，她先前就曾提出分手，卻因此被痛打到昏迷近3周，「他那天對我說『如果我得不到妳，沒有人能夠得到妳。』他知道我們的關係結束了，我不會再回到他身邊，所以帶我去那裡，想要殺死我，而他差一點就成功了。」最後，基斯於2015年12月被宣判謀殺未遂罪名成立，判處8年半有期徒刑。

承辦此案的警官伊凡斯（Tom Evans）本周在法庭上表示，史黛西死裡逃生後，由於傷勢太過嚴重，住院長達3個月，重新學習說話及走路，接下來幾年由於肺炎不斷復發，因此長年自行用藥，最終年僅40歲就不幸病逝。

去年11月，史黛西罹患胸部感染，她曾打電話給醫師，並被告知服用抗生素，卻仍自行用藥，隔日就被發現陳屍床上。驗屍及病理學報告顯示，死者體內驗出大量從網路訂購的鎮靜劑，但真正死因是支氣管肺炎與藥物毒性併發導致，死亡方式為意外。

法醫菲利浦斯（Colin Phillips）表示，死者在短暫的一生中承受許多健康問題，也經歷多段受虐關係，但「沒有證據表明她當時有意結束自己的生命，史黛西死於胸部感染時的自我用藥。」

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