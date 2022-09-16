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《毒梟聖徒》醜化國家形象！蘇利南外長怒控南韓　大使館籲注意安全

▲▼《毒梟聖徒》陣容猛爆！張震槍指河正宇　同台黃晸珉、柳演錫。（圖／翻攝自Netflix）

▲《毒梟聖徒》將南美國家蘇利南醜化為毒品基地，引發該國外交當局不滿。（圖／翻攝自Netflix）

記者羅翊宬／編譯

韓劇《毒梟聖徒》由河正宇、黃晸珉、朴海秀等知名演員主演，9日在影音串流平台Netflix播映後獲得該平台影集部門全球收視排行第3名，不過因為該劇將南美洲國家蘇利南描述為毒品轉運站，因此觸怒該國政府，現在就連南韓大使館都特別發文警告，呼籲當地僑民注意人身安全。

根據韓媒《朝鮮日報》，蘇利南外交部長兼國際事業合作（BIBIS）部長拉姆丹（Albert Ramdin）日前在該部門官網發表聲明，內容指控《毒梟聖徒》製作團隊有意將蘇利南醜化為毒品王國，「《毒梟聖徒》製作團隊醜化我國（蘇利南）的形象，我國如今已非毒品運輸國家，先前早已不斷致力改善形象，如今因為這部影集，使得過去付出的努力化為泡影。」

據悉，《毒梟聖徒》影集在韓文的原名為「蘇利南」，指的是舊稱荷屬圭亞那的南美洲國家，影集描述南韓企業家姜仁久（河正宇飾）冒生命危險加入國家情報院秘密任務，前往蘇利南逮捕大毒梟全耀煥（黃晸珉飾）的故事，其內容根據20年前南韓毒梟趙奉行（조봉행，音譯）的真實事蹟改編。

南韓雖與蘇利南於1975年建交，但自從南韓於1990年代將大使館從該國撤離後，相關業務便轉交駐委內瑞拉大使館代辦。根據南韓外交部的統計資料，2021年蘇利南僅有48名南韓僑胞。

南韓駐委內瑞拉大使館特別發文警告當地僑民，「自從《毒梟聖徒》播映後，定居在蘇利南的各位韓僑頓時陷入難堪的處境。我大使館擔憂各位韓僑的人身安全，為了各位的安危著想，將會盡最大努力。各位須多加注意自身安危，如若遇到需要協助、或人身安全出現疑慮的事件，應立刻向韓人會長取得聯繫。」

報導指出，雖然拉姆丹曾預告將向南韓外交當局提出抗議，但目前蘇利南政府並未對南韓表明外交立場。

不過，拉姆丹的發言卻意外引發當地民眾怒火，當地媒體《De West》刊登相關報導後，疑似來自蘇利南的網友氣得在臉書貼文留言，「《毒梟聖徒》其實才是最能反映現實」、「我們每天的生活過得比電影還刺激」、「你乾脆閉嘴好了啦」、「與其批判影視作品，不如先去設法改善國家問題」。

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