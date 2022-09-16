男溪頭玩水被水蛭咬...細菌感染住進ICU　醫警告：恐肝腎衰竭致死

▲台中男到溪頭玩水被水蛭咬細菌感染住進ICU。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者游瓊華／台中報導

天氣炎熱，不少人喜歡到溪邊玩水，但當心感染「鉤端螺旋體菌」！台中一名40歲陳先生日前到南投溪頭戲水時被水蛭咬，原本不以為意，未料返家後出現高燒、頭痛、全身痠痛及食慾不振，趕緊到醫院掛急診，結果發現男子血尿、肝及腎功能受損、檢驗出為「鉤端螺旋體菌」感染，住進加護病房。

衛生福利部台中醫院感染科醫師梁麗穎表示，原本患者以為是感染新型冠狀病毒感染，但檢測後核酸呈陰性，排除為新型冠狀病毒感染。經抽血檢驗顯示血小板低下、黃疸指數偏高、肝及腎功能受損、發炎指數異常，尿檢顯示血尿，檢驗出為「鉤端螺旋體菌」感染。

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▲天氣炎熱，不少人喜歡到溪邊玩水，但有傷口沒處理就下水，當心感染「鉤端螺旋體菌」。（圖／台中醫院提供）



梁麗穎表示，患者提到自己曾經去溪邊玩水，發現腳被水蛭咬，用手將水蛭撥掉後後繼續玩，未進一步處置，沒想到幾天後鉤端螺旋體菌感染，還住進加護病房，所幸經抗生素治療後，病人順利康復出院。

梁麗穎指出，鉤端螺旋體菌的臨床症狀因個體而異，輕微者的症狀與感冒相似，嚴重者會出現腦膜炎、腎衰竭、黃疸與出血等現象，如未即時給予妥當治療，將有致死的可能。梁麗穎也呼籲，民眾應避免到污染的水源游泳、戲水或野營，如有傷口應穿著長靴和手套等保護措施，以防傷口因接觸污染的水或土壤而被感染。