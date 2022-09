女王權杖鑲126億「大非洲之星」　前殖民地反了！挑血腥記憶逼歸還

記者葉睿涵/編譯

英女王伊莉莎白二世駕崩後,前殖民地南非要求英國王室歸還寶石的聲浪愈發高漲,而這些活動人士針對的正是被鑲嵌在君主權杖上的南非鑽石「大非洲之星」(Great Star of Africa,又稱「卡利南一號」Cullinan I)。

▲女王的君主權杖與王冠上都鑲有英國殖民南非時獲得的寶石「卡利南鑽石」。(圖/達志影像/美聯社)

綜合BBC與CNN報導,卡利南鑽石是世上已知最大的天然鑽石。川斯瓦省政府(Transvaal)1905年在卡利南礦場發現這塊珍貴的寶石後,將其送給了英國國王,以作為忠誠的象徵。隨後,卡利南鑽石被切割成幾塊,其中重約530克拉、最大的「大非洲之星」,被裝飾在君主的權杖上。

▲女王登基時,從大主教手中接過了君主權杖。(組圖/達志影像/美聯社、CFP)

多年來,南非一直有部分人士主張,英國在殖民時期取得珠寶的手段並不合法,進而要求王室歸還鑽石並作出賠償,卻被英國拒絕。女王逝世後,要求英國歸還寶石的討論再次被掀起,而南非目前也有逾6000人簽署請願書,呼籲英國歸還「大非洲之星」,並將其展示在南非博物館。

不少非洲網友認為,南非人民才是「大非洲之星」真正的主人,而這顆價值4億美元(約新台幣125.5億元)的鑽石,至少可以支付7.5萬名南非學生的高等教育費用,對當地經濟意義非凡。

