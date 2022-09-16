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地鐵女站務員遭尾隨砍死　曾被前同事騷擾300次！變態韓男低頭道歉

▲▼「新堂站殺人事件」兇嫌全姓男子16日出庭接受審訊。（圖／CFP）

▲「新堂站殺人事件」兇嫌全姓男子16日出庭接受審訊。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾14日晚間9時發生一起駭人聽聞、震驚社會的騷擾殺人案！首爾地鐵2號線新堂站一名年僅28歲的女性站務員巡邏時，慘遭31歲全姓男子跟蹤，當她進入女廁後，旋即被男子持刀砍殺身亡，現場傳來陣陣哀嚎。男子為被害者的前同事，2019年起透過文字訊息、跟蹤偷拍騷擾女方超過300次，因此遭警方緊急逮捕。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》，變態又噁心的全姓男子其實是死者A某的前同事，兩人雖於2018年同期進入首爾交通公社，但雙方工作地點不同。2019年11月起至去年10月，全男透過手機簡訊、通訊軟體Kakao Talk傳送「想跟妳見面」等騷擾文字訊息的次數多達350次以上，其中還透過利用非法偷拍的方式威脅對方，令A某感到不堪其擾。

▲▼「新堂站殺人事件」兇嫌全姓男子16日出庭接受審訊。（圖／CFP）

去年10月初，全男被警方依涉嫌違反性暴力處罰法（非法偷拍脅迫）等罪嫌緊急逮捕，雖然警方與檢方曾聲請拘留，但首爾西部地方法院卻認為全男的居住地點明確、且沒有逃亡串證之虞，因此駁回檢警聲請的拘留狀；今年1月，A某以涉嫌違反跟騷法等罪嫌對全男進行追加告訴，原訂一審結果於15日宣判，未料憾事卻於前一天的14日發生。

根據首爾中部警察署調查結果，全男犯案時根本是「有備而來」！全男去年10月被緊急逮捕後雖被勒令停職，不過卻還是保有公司內部網路的使用權限，他於14日晚間6時進入地鐵6號線龜山站顧客安全室（辦公室），他向站務人員聲稱自己是佛光站的員工後，使用公司內部網路得知A某的工作地點、時間等資訊。

之後，全某購買前往新堂站的單程車票後，搭乘約40分鐘的地鐵抵達新堂站，他埋伏女廁長達70分鐘，直到晚間8時56分目睹站務員A某走進女廁巡邏後，拿起準備好的兇器，持刀將A某狠心殺害，現場傳來A某悽慘的悲鳴聲，A某按鈴求救，全男在現場被緊急逮捕，而A某雖緊急送醫治療，卻仍宣告不治。

▼新堂站站務人員透過監視器監控女廁。（圖／CFP）

▲▼新堂站站務人員透過監視器監控女廁。（圖／CFP）

▲▼新堂站發生凶殺案後，市民紛紛前往獻花哀悼。（圖／CFP）

▲新堂站發生凶殺案後，市民紛紛前往獻花哀悼。（圖／CFP）

根據《韓國日報》，死者A某其實才於3天前透過手機簡訊與父親達成和解，父女倆曾因某些誤會冷戰，過去1年來未曾對話，最後A某父親才傳簡訊道歉，「爸爸我做錯了，妳能原諒我嗎」；A某則回道，「爸，過去我好像誤會您了，對不起」，沒想到這段對話後父女倆便天人永隔。

報導指出，A某在外縣市的高中就讀時，便維持優秀的成績，大學4年以來更是系上的第一名，畢業後同時錄取首爾交通公社、產業安全管理公團，是家族的榮耀。

另外，全姓男子今（16）日下午3時前往首爾中央地方法院接受拘留前審訊，當他步出法庭後便面臨現場媒體記者採訪，身穿短褲的他僅表示，「真的對不起」。

►首爾地鐵站殺人！女站務員遭「尾隨進廁所砍死」　兇手竟是前同事

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