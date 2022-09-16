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17歲少女逃囚禁殺死性侵男　法院卻判她「賠死者家屬470萬元」

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州17歲少女路易斯(Pieper Lewis)殺害性侵她的37歲男子布魯克斯(Zachary Brooks)，過去2年一直被關押在少年拘留中心，近來法院宣判她過失殺人罪與故意傷害罪成，身為受害者的她卻要賠償死者家屬美元15萬元（近台幣470萬元），判決結果引發爭議。

事件2020年6月1日凌晨發生在愛荷華州首府狄蒙(Des Moines)，當年15歲的路易斯為了逃離繼母逃家，睡在公寓走廊上時被一名28歲男子強行綁架至房間，後來還被迫賣淫，其中一名男顧客就是布魯克斯。

路易斯慘遭布魯克斯性侵長達好幾個禮拜，最後她實在忍受不了，從床頭櫃拿起一把刀把人刺傷導致死亡，雖然她表示，她無意奪走一條人命，事發後也很後悔，檢察官卻以布魯克斯當時睡著了，不會對路易斯造成危險為由，指控她犯下一級謀殺罪。

路易斯後來被改控過失殺人罪與故意傷人罪，根據當地法令，每項指控都將讓她面臨最高10年刑期，不過波爾克郡(Polk County)地方法院13日改判處她5年緩刑，並勒令支付死者家屬美元15萬元賠償金，以及在3年內每年進行200小時社區服務。

判決結果出爐引發外界同情路易斯處境，擔心龐大的賠償金額可能會導致她淪落至更悲慘的處境，幸好有熱心人士為她在網路上舉辦募款活動，目前金額已高達美元434,423元（約台幣1359萬元），這筆善款除了用來幫忙支付相關賠償金，剩餘金額計畫用於未來的教育費用。

▼少女遭綁架性侵，卻被判向死者家屬支付賠償金。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

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