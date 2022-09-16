中國「位列第三」栗戰書訪韓　獲南韓總統尹錫悅握手接見

▲中國栗戰書16日訪韓，與南韓國會議長金振杓召開聯合記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國全國人大常委會委員長栗戰書昨（15）日晚間率領66人的代表團，從南韓首爾機場入境，進行為期3天2夜的訪韓之旅。今（16）日，栗戰書先後獲南韓國會議長金振杓、南韓總統尹錫悅接見；尹錫悅再度邀請中國國家主席習近平訪韓，同時表示不願見到薩德系統成為韓中關係的絆腳石。

根據《韓聯社》，栗戰書16日下午首先獲金振杓接見，兩人會談結束後共同召開記者會，發表聯合聲明。

金振杓首先提議應召開韓中日國會議長會議，同時強調應強化韓中雙方元首與高層之間的交流，盼望透過文化影視內容的交流來拉近兩國年輕族群的距離，另外雙方還針對重啟仁川－上海直飛航線、加速韓中自由貿易協定（FTA）第二階段後續談判上交換意見。

栗戰書表示，中韓雙方對於守護韓半島（朝鮮半島）和平與安全、構築韓半島和平體系符合各方共同利益上達成共識，中韓雙方應在強化溝通上扮演關鍵角色，「我們決定繼續適當處理『敏感議題』（指薩德系統部署），推動兩國關係穩定且健全發展。」

金振杓則表示，雙方針對韓半島情勢交換意見，且一致認同韓中兩國在面對北韓（朝鮮）核武危機時取得戰略性溝通相當重要。

栗戰書則提到，他支持中韓雙方深化雙方互惠合作關係、深化尖端技術領域的合作、穩定管控供應鏈與產業鏈等，實現高質量的整合性發展。

▲尹錫悅選擇接見來自中國的栗戰書，與裴洛西訪韓時呈現截然不同的態度。（圖／路透）

尹錫悅16日下午則在首爾龍山總統辦公室2樓接見栗戰書，適逢今年韓中兩國建交30周年，尹錫悅再度向栗戰書邀請習近平訪韓、栗戰書則邀請尹錫悅訪中。尹錫悅表示薩德系統部署問題不應成為韓中兩國關係發展上的絆腳石；栗戰書則表示雙方維繫溝通相當重要。

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