37天漂「7女1男」8屍！網傳「高雄浮屍錄」問：到底怎麼了

▲高雄37天有8具浮屍，網友製作高雄浮屍錄。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



記者許展溢／高雄報導

高雄港一港口安檢所前和左營蓮池潭昨天都各出現一女性浮屍，「一天兩屍」，有網友整理出從8月10日至9月15日，37天內高雄就有8具浮屍，包含7名女性、1男性，製表「高雄浮屍錄」並問到底怎麼了？

警方昨天下午3時57分獲報，民眾在蓮池潭春秋閣龍尾處橋下發現一具浮屍，消防打撈初判為年長女性，但由於未發現辨識證件或物件，身分暫難確定，而高雄港安檢所前海域同一天也驚見浮屍，據了解是一具全裸的女性浮屍，身分待釐清。

▲高雄蓮池潭浮屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）



有網友在臉書社團爆廢公社公開版PO出一張高雄浮屍錄，整理出8月10日至9月15日，37天高雄發生了8具浮屍，讓網友問到底怎麼了。有網友留言，「這時候應該是柯南出現了.....」、「天氣熱想游泳，卻突然累了」、「算命師說他們今年會墜入愛河？」，有人則說「笑的人要下地獄」。有網友提到，「這頻率太密集了吧」、「所以說每年的農曆七月份真的要特別小心」。

▲高雄市鼓山區哨船頭安檢所海面發現有浮屍，現在已經將人撈起 。（圖／記者吳奕靖攝）



其中，愛河從8月10日開始，前鎮河驚見女浮屍讓民眾嚇壞急報警，接下來12日也在高雄港第一船渠驚見女浮屍體，當時這名浮屍身穿黑衣黑褲卡遊艇下；8月18日，又有民眾發現愛河有一名婦人漂在河面，嚇壞報警，救起之後也是送醫不治；8月20日，《愛河之星》也發現一具浮屍，是一名藍衣女子漂浮河中，飄來刺鼻屍臭；9月2 日又發現一具，這段期間愛河被發現有5具浮屍。

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