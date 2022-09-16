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Patagonia創辦人「把市值30億美元公司捐了」　登全球富豪榜超不爽

▲▼美國戶外服飾品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）83歲創辦人喬伊納德（Yvon Chouinard）。（圖／翻攝patagonia.com）

▲美國戶外服飾品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）83歲創辦人喬伊納德（Yvon Chouinard）。（圖／翻攝patagonia.com）

記者吳美依／綜合外電報導

美國戶外服飾品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）83歲創辦人喬伊納德（Yvon Chouinard）14日宣布，將把這間市價30億美元的公司轉讓給信託機構及非營利組織，確保所有利潤用於對抗氣候危機、保護自然環境。他曾被《富比士》列為全球億萬富翁排行榜，「但這真的讓我很不爽。我銀行戶頭裡沒有10億美元，我不開Lexuse。」

喬伊納德與法律團隊合作，建立一個結構獨特的信託及非營利組織，以利永久履行社會責任。他們將把2%股票及所有決策權轉讓給Patagonia Purpose Trust，監督公司實踐品牌使命及價值，另外98%股票捐給非營利組織Holdfast Collective，「把收到的每一塊美元用於對抗環境危機、保護自然及生物多樣性、支持社區繁榮。」

喬伊納德在公開信上寫道，「現在，地球是我們唯一的股東，所有利潤將永久用於『拯救我們家園』的任務。雖然我們正在盡全力解決環境危機，卻還是不夠。我們必須找到一個方法，投入更多資金對抗危機，同時保持公司價值不變。」

喬伊納德是加州攀岩先驅者之一，他曾多年住在車上，只為了方便前往各個攀岩聖地，也從親自製作攀岩釘、登山服裝及配備，踏上戶外運動服飾產業，並於1973年創立巴塔哥尼亞，如今該公司市值已達30億美元。截至15日上午，他的淨資產也高達12億美元。

不過，喬伊納德不喜歡億萬富翁的稱號，甚至「從未想過成為一名商人」，直到踏入服飾產業，才意識到「全球暖化及生態破壞的程度」，「儘管地球廣袤，它的資源卻不是無限的，很顯然我們已經超過它的極限。但它也很有韌性及彈性。如果我們下定決心，就可以拯救我們的地球。」

▲▼美國戶外服飾品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴塔哥尼亞（Patagonia）創辦近50年來，一直都是環保及員工福利先驅者。（圖／達志影像／美聯社）

巴塔哥尼亞是最早成為「B級企業」（B Corporation）的公司之一，獲頒國際非營利組織B Lab的標準規章，符合最高等級的環境、社會及治理標準。他們長期採購友善環境的服裝材料，自1980年代起，每年捐獻1%總銷售額給環保團體，該計畫2001年被正式命名為「1%為地球」，迄今已為環保及復育籌措1.4億美元捐款。

截至今年，巴塔哥尼亞約88%產品由可回收或再生材料製成，例如有機棉花和回收聚酯纖維，最終目標是在2025年達到所有產品都使用這些環保材料。該公司創辦近50年以來，一直都是環保及員工福利的先驅者，包括公司內部設置育嬰中心，以及在適合衝浪的下午休假。

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