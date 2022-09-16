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快訊／80萬劑莫德納次世代疫苗今抵台　指揮中心14:00說明

▲▼莫德納二價疫苗。（圖／路透）

▲莫德納二價疫苗。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/16）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。第一批莫德納次世代疫苗將於今日抵台，數量約80萬，最快可於下週末開打，下午有望公布後續到貨時程。另外，BNT疫苗捐贈爭議未歇，衛福部昨晚發佈新聞稿，澄清政府阻擋盛弘公司疫苗進口相關事宜，下午王必勝有望進一步說明。

中央流行疫情指揮中心昨證實，週五、週日分別會有兩批莫德納次世代疫苗抵台，合計160萬劑，規劃第一階段提供65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等對象優先接種。符合資格者約167萬人，會先以25%比例配送到各縣市，預計可先供41萬人接種。

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目前所施打的新冠疫苗都是以「原始病毒株」所製作，而在每劑0.5ml的莫德納次世代疫苗中，則是含有25微克原始株mRNA加上25微克Omicron BA.1變異株mRNA，因為含有2種病毒抗原，又被稱為「雙價疫苗」。相較於以原型株疫苗作為追加劑，能夠誘發較優的對抗BA.1變異株的中和抗體免疫反應；而探索性分析數據顯示，雙價疫苗也能夠誘發對抗BA.4/BA.5變異株的中和抗體免疫反應。

王必勝強調，BA.1雙價疫苗是作為第三、四、五劑追加劑使用，與前一劑要間隔3個月。中秋連假過後疫情升溫，本土疫情已連3日飆破4萬例，王必勝呼籲符合接種條件的是脆弱族群「不要等」；至於較年輕、且沒有潛在風險因子者，若願意等BA.5疫苗也可以，但相對有其風險存在。

另外，盛弘醫藥於2021年接受地方政府及企業單位委託，擬專案申請進口BNT疫苗共500萬劑，包含花蓮縣政府65萬劑、南投縣政府80萬劑、台東縣政府25萬劑、雲林縣政府80萬劑、工商協進會250萬劑。卻傳出遭政府阻擋卡關。

對此，衛福部昨晚澄清，該公司於2021年6月23日曾致函食藥署，但因申請應備資料不完整，食藥署經多次書面催告仍有產品有效期限及供貨期程等資訊、原廠授權書、成品製造廠名稱及廠址並檢附化學製造管制技術性資料等數項必備資料並未補齊，才導致後續採購及緊急授權無法進行，並非刻意阻擾。下午指揮中心也有望進一步說明。

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