威廉王子首曝心聲！替女王移靈勾起「痛苦回憶」　難忘喪母之痛

▲威廉王子和凱特王妃一起前往女王的別墅桑德靈厄姆莊園(Sandringham Estate)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

自英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)辭世以來,威廉王子首次向外界透露心聲,他15日向前來哀悼的民眾表示,步行護送女王移靈對他來說非常有挑戰性,因為這喚起了一些他對於母親黛安娜王妃葬禮的回憶。

根據BBC報導,威廉王子在父親查爾斯國王(King Charles III)繼位後成為王位第一繼承人,他15日和凱特王妃一起前往女王的別墅桑德靈厄姆莊園(Sandringham Estate),觀看了民眾致意的鮮花、卡片,並和現場聚集的民眾說話。

