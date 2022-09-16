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快訊／天王歌手勞凱利「製作兒童色情片」慘了！　恐面臨90年刑期

勞凱利（R. Kelly）。（圖／路透社）

▲勞凱利曾奪下3座葛萊美獎。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導

美國知名歌手勞凱利（R. Kelly）15日被判定犯下「製作兒童色情影片」等6項罪名，未來恐將面臨10到90年的刑期。現年55歲的勞凱利在今年6月才因多項性侵罪名，被紐約東區聯邦地區法院判處30年徒刑。

綜合外媒報導，勞凱利被譽為美國節奏藍調R&B天王，曾奪下3座葛萊美獎。芝加哥聯邦法院12人陪審團則在15日做出判決，認定勞凱利犯下「3項製作兒童色情影片罪」以及「3項引誘兒童罪」，共6項罪名。

報導指出，陪審團做出裁決前經過了11個小時的審議，在開庭時，陪審團還檢視了勞凱利性侵害年僅14歲少女的影片，而該段影片也是此次判決的關鍵。裁決結果宣布時，勞凱利還對在場旁聽者立刻豎起大拇指。此外，勞凱利在伊利諾伊州仍面臨其他性虐待指控。

勞凱利曾因《I Believe I Can Fly》一曲走紅全世界，更替流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）寫《You're Not Alone（你不孤單）》獲得金氏世界紀錄認證「第一個憑單曲空降美國告示牌單曲榜冠軍」，但2002年曾被指控性侵未成年者，2008年被判無罪。

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