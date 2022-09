▲瓜地馬拉演唱會爆踩踏事件,至少9死20傷。(圖/路透)



文/中央社

瓜地馬拉西部城市克薩爾特南戈(Quetzaltenango)今天舉辦的一場大型演唱會爆發踩踏事件,急救單位表示,目前造成至少9人死亡,20人受傷。

路透社報導,根據瓜地馬拉紅十字會發布於推特的照片,急救人員正在現場協助傷者,救護車也已趕往現場。

當地媒體報導,這是為了慶祝瓜地馬拉獨立日而舉辦的演唱會。

地方消防人員在推特表示,部分傷者疑似在踩踏事件中骨折,已送往醫院救治。媒體報導,當局尚未公布死者身分。

