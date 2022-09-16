　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

半機械小強！科學家「用1招」控制蟑螂大軍投入救災

▲日本科學家用電控制蟑螂，首創「半機械蟑螂」。（圖／翻攝自YouTube「ANNnewsCH」）

▲科學認為，蟑螂生命力強，還能在狹小的空間裡運作，是最佳的救災人員。（圖／翻攝自YouTube「ANNnewsCH」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少人「聞蟑色變」，但日本有一群科學家，竟拿馬達加斯加蟑螂做實驗，使用特殊裝置安裝在蟑螂身上，並靠放電來控制行動，未來更盼能使用在救災上，不過消息一出，民眾反應兩極。

綜合外媒報導，日本RIKEN研究小組宣布，他們開發出「半機械蟑螂」。原來是用馬達加斯加蟑螂進行實驗，在蟑螂背上固定特殊的電子設備，分別是超薄的太陽能電池、電極以及晶片，連接上後就可以用電控制蟑螂的移動方向。

對於為什麼選擇馬達加斯加蟑螂，而非其他昆蟲，研究人員表示因為牠「夠大、夠強、不會飛」，馬達加斯加蟑螂身長約為6公分，適合放置太陽能電池；超強的生命力使牠能在惡劣的環境下生存，且比其他昆蟲擁較長壽命；不會飛的特性則讓牠更好控制，因為使用無線電操控，若載體會飛則有可能超出控制。

因設備是採用太陽能供電，所以設施只需30分鐘就能充飽電，而每次的使用時間約為兩分鐘。研究團隊期盼未來「半機械蟑螂」可以加上針孔攝影機等設備，使用在尋找災區民眾上。

但對於研究團隊的成果，民眾反應卻是很兩極，不少人認為他們非常有創意，且「半機械蟑螂」在救災方面也確實大有發展前程。但也有一大部分民眾覺得，「為什麼要用真正的生物，看起來很殘忍，何不打造機器人」、「在災區等待救援還看到蟑螂只會更慌」。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
網紅驚揭罹癌！她手捧「瘀青豪乳」將切除：跟大咪咪說掰
快訊／馬防部上校副參謀長倒臥寢室　送醫不治
iPhone 14開賣爆災情！蘋果證實「iOS 16有Bug
政黨支持度巨變！民進黨「空前低迷」　民眾黨超車國民黨
女女配偶12天狂約7男！　他「下身赤裸」暴斃摩鐵
名醫遭撞不治！家屬激動痛哭　肇事騎士摔傷
LIVE／撞擊瞬間曝！名醫下班被撞不治　i14Pro機王開啟
陳時中進鐵籠格鬥場！　秀2招撂倒教練

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

半機械小強！科學家「用1招」控制蟑螂大軍投入救災

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

清潔監視器鏡頭免爬高 店長靠水槍10秒搞定！

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

半機械小強！科學家「用1招」控制蟑螂大軍投入救災

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼　警冷回：報警幹嘛

卓文萱過2年「仍無法聽《愛的主旋律》」　悲求小鬼再入夢：很想你

林昀儒、廖振珽直落三力退哈薩克組合　闖進WTT挑戰賽男雙4強

「那個男人重返中職」不是洪一中　台鋼明揭曉：老球迷的回憶

台中KTV慶生變幹架！2男打到包廂外...2辣妹勸架飆罵「X你娘」

拔樁失敗！蔡英文陪林佳龍到湧蓮寺碰壁　侯友宜：與主委理念相同

iPhone 14「開了個寂寞」定位超尷尬！Joeman反推2支：新電競神機

中信特攻下季走「歐式閃電球風」　簽下克羅埃西亞雙能鋒朱利

百白素顏老妝嚇到觀眾！　窮到跟小孩老師借錢...喊卡蹲地大哭

南韓首款國產疫苗開放混打第3、4劑　抗體上升達51.9倍

新奇熱門新聞

近全裸濕身飆坐重機！「超彈力」正妹身分曝

科學家「用1招」控制蟑螂大軍投入救災

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

靈媒：查爾斯只當王3個月　繼位恐現危機

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

尼斯湖水怪是真的！ 科學家找到「失落環節」證實

超兇正妹狂吸「滿漢大餐」太惹火...47萬人看呆

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

日本最潮姓氏　肛門、龜頭和鼻毛

法「神鬼先知」預言：威廉王子將終結王室

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

更多熱門

相關新聞

中俄海軍啟動第二次聯合巡航 美航母雷根號出橫須賀港

中俄海軍啟動第二次聯合巡航 美航母雷根號出橫須賀港

俄羅斯國防部昨（15）日發布消息指，中俄海軍艦艇正在太平洋水域展開聯合巡航，也就是說，外界流傳的第二次巡航將以參與「東方-2022」演習的兩國艦艇為主力得到證實。隨著中俄海軍啟動聯巡，在日本橫須賀母港整補近3週的美海軍核動力航母雷根號也離港部署，往菲律賓海移動。

網傳蔡英文堂弟成立「大日本帝國」　總統府報案：離譜至極的假訊息

網傳蔡英文堂弟成立「大日本帝國」　總統府報案：離譜至極的假訊息

快訊／安倍國葬出席名單確定！　蘇嘉全、王金平、謝長廷組代表團參加

快訊／安倍國葬出席名單確定！　蘇嘉全、王金平、謝長廷組代表團參加

來真的！日本10月有望免簽自由行

來真的！日本10月有望免簽自由行

《鬼滅之刃 全集中展》　屏東站早鳥票開賣

《鬼滅之刃 全集中展》　屏東站早鳥票開賣

關鍵字：

日本蟑螂馬達加斯加蟑螂救災

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

浩子罕見火大當場變臉！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

37天漂8屍！網傳「高雄浮屍錄」問怎麼了

黃鴻升走2年「我們想你」！

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

郭台銘被爆簽不選總統切結書　內幕曝

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面