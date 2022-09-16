半機械小強！科學家「用1招」控制蟑螂大軍投入救災

▲科學認為，蟑螂生命力強，還能在狹小的空間裡運作，是最佳的救災人員。（圖／翻攝自YouTube「ANNnewsCH」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少人「聞蟑色變」，但日本有一群科學家，竟拿馬達加斯加蟑螂做實驗，使用特殊裝置安裝在蟑螂身上，並靠放電來控制行動，未來更盼能使用在救災上，不過消息一出，民眾反應兩極。

綜合外媒報導，日本RIKEN研究小組宣布，他們開發出「半機械蟑螂」。原來是用馬達加斯加蟑螂進行實驗，在蟑螂背上固定特殊的電子設備，分別是超薄的太陽能電池、電極以及晶片，連接上後就可以用電控制蟑螂的移動方向。

對於為什麼選擇馬達加斯加蟑螂，而非其他昆蟲，研究人員表示因為牠「夠大、夠強、不會飛」，馬達加斯加蟑螂身長約為6公分，適合放置太陽能電池；超強的生命力使牠能在惡劣的環境下生存，且比其他昆蟲擁較長壽命；不會飛的特性則讓牠更好控制，因為使用無線電操控，若載體會飛則有可能超出控制。

因設備是採用太陽能供電，所以設施只需30分鐘就能充飽電，而每次的使用時間約為兩分鐘。研究團隊期盼未來「半機械蟑螂」可以加上針孔攝影機等設備，使用在尋找災區民眾上。

但對於研究團隊的成果，民眾反應卻是很兩極，不少人認為他們非常有創意，且「半機械蟑螂」在救災方面也確實大有發展前程。但也有一大部分民眾覺得，「為什麼要用真正的生物，看起來很殘忍，何不打造機器人」、「在災區等待救援還看到蟑螂只會更慌」。