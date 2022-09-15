巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生　530人是兒童

▲巴基斯坦空前大洪水已近1500人喪生。（圖／路透，下同）



中央社

今天公布的數據顯示，淹沒巴基斯坦大片國土的空前水災已造成近1500人喪生，當局希望為數千萬災民加緊賑災行動。

路透社報導，因雨季降下空前雨量以及北部山區冰川融化而形成的大洪水，已使巴基斯坦2.2億人口中的3300萬人受災，沖走了民宅、交通設施、農作物和牲口，造成估計300億美元損失。

國家災難管理局（National Disaster Management Authority）指出，巴國水災喪生人數為1486名，包括大約530名兒童。管理局並首次公布，9月9日至今的全國受災死亡總人數增加了90名。

巴國當局過去數週築起了防水柵欄以保護發電廠等重大設施和民宅，至於堅守不退以設法保全牲口的農民，現又面臨飼料即將用罄的威脅。

巴國在突破夏季高溫紀錄後又發生大洪水，政府與聯合國都將此歸因於氣候變遷。眼前的水災迫使大批民眾棄守家園，只能住入帳篷或沿著公路露天而居。

巴基斯坦今年7月和8月降下了391公釐雨量，是30年平均雨量的將近190%；至於在災情最嚴重地區之一的南部信德省（Sindh），這個數字高至466%。

巴國外交部表示，由阿拉伯聯合大公國和美國空運而來的賑災物資今天已抵達，同時聯合國也正評估巴國的災後重建需求。