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吸不到空氣！壯男運動後「被掐喉」感覺要死　醫師1招救了他

▲▼微解封健身房，醫曝3大風險。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子每次在健身房運動後，就會感覺吸不到空氣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭文晴／綜合報導

一名熱愛運動的男子每次在健身房運動後，就感覺吸不到空氣，像是「被人掐住喉嚨」一樣快昏倒，看遍醫師都診斷是氣喘，可是用藥卻沒有效果，沒想到胸腔科醫師蘇一峰使出一招，竟大幅改善男子的症狀。

蘇一峰今（15）日在臉書分享一起案例。他表示，一名患者因怪病纏身，運動後常常就會吸不到空氣，彷彿被掐住喉嚨，幾次差點在健身房昏倒，即使趕快吸氣喘藥物還是感覺快死了，看了很多醫師有的人說是氣喘有人說過度換氣症候群，可是用藥還是一直會發作，「瀕臨死亡的缺氧感覺使他造成很大的恐懼」，每次發作吸藥還要慢慢才會改善，難受得要死......。

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▲。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

▲蘇一峰表示，最好預防方法就是運動前吸入氣管擴張劑。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰指出，這是運動誘發氣喘（exercise-induced asthma），激烈運動因為換氣造成吸入乾冷的空氣，誘發氣喘發作，運動造成身體微發炎加上脫水反應也誘發氣喘，「最好預防方法就是運動前吸入氣管擴張劑」，該名病患之所以效果差，是因為每次都是發作才吸藥。

最後蘇一峰也提醒，激烈運動容易誘發氣喘發作，此時會建議在運動前使用氣喘的藥物再開始運動，而運動後再使用已經來不及，「氣喘都已經發作了，所以治療效果比較差喔！」

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