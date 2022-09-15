醫染BA.5哀嚎「比感冒痛苦100倍」　羅一鈞：全身性症狀較嚴重

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣正值BA.5流行之際，有醫師染疫後分享症狀比感冒痛苦100倍。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，BA.5和BA.1和BA.2大同小異，跟一般感冒相比，全身性症狀會比較嚴重，痛幾倍是個人感受。

家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目分享，目前觀察到的BA.5病毒有3個特點，包括R0值上升、傳播速度變快、潛伏期變短；其中，症狀部分也有所不同「多1少1」，BA.5患者的味覺喪失症狀比例變少，但相對出現了「夜間盜汗」，醫師更說，「家人染疫時就出現夜間盜汗」；另外，看似單純的感冒症狀，但劇烈程度可說是「一般感冒的一百倍。」

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對此，羅一鈞表示，從現有的國際上資料分析看起來，BA.5和BA.1和BA.2大同小異，主要還是有發燒、流鼻水、咳嗽和喉嚨痛，有人會伴隨頭痛肌肉酸痛和倦怠，和一般單純性感冒相比，發燒跟全身性症狀會比較嚴重，但是痛幾倍是個人感受，若跟上波本土4~6月疫情相比，症狀應該是嚴重度差不多，但65歲以上或是有慢性疾病等重症高風險因子，感染後症狀會比較明顯，還是要特別注意防範。