美國海關攔截制式手槍+消音器…買家是台灣調查官！超慘下場曝

▲美國海關查扣一台黑膠唱片機，發現裏頭夾藏槍枝跟子彈、彈夾、消音器。（黑膠唱片機是意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

美國海關去攔截一台黑膠唱片機，發現裏頭夾藏克拉克制式手槍一把、九釐米子彈50發，還有3副制式彈夾跟一支消音器，發現這批貨要寄送台灣，因此通報台方，檢警調查發現，偷買槍的竟是北部地區機動工作站調查官！其被記2大過免職，但面對偵訊仍辯稱是為了精進辦案能力，檢方不採信並依三罪起訴。

檢方發現，蔡姓前調查官去年1月起，申請預付卡並化名，再透過加密信件與美國一名不明人士聯繫，再以等同美金5350元（約15萬餘元台幣）價值的比特幣付款，不明人士再把槍枝、消音器等物品夾藏在一台黑膠唱片機並寄送，但被美國海關攔下查扣。

檢警去年底會同調查局政風室搜索蔡男住所及北機站辦公處，訊後諭令15萬元交保。蔡男辯稱，聽說透過暗網可從國外運輸槍彈，他想驗證這樣的說法，並藉此精進辦案能力，但他沒取貨也無犯意。

但蔡男的說法檢方並不採信，認定他涉犯槍砲彈藥管制條例第7條第1項支未經許可運輸制式手槍罪、同條例第12條第1項支未經許可運輸子彈罪、懲治走私條例第2條第2項之私運管制物品進口未遂等三罪，刑期總和至少為7年以上至無期徒刑的重罪。