女客拿手機猛拍她...超商正妹店員嚇壞急報警　結局超展開

▲女顧客拍香菸時不慎將超商女店員入鏡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市湖內區一家長相清秀的超商女店員12日在上班時，突然有一名女顧客拿著手機對她猛拍，由於客人操著外籍口音，無法順利溝通，女店員擔心女子的舉動，報警求助，員警到場後，找到拍照的黎姓女子（30歲），黎女說是要幫男朋友買菸，先拍下香菸的牌子傳給男友詢問一下，員警檢視黎女手機的相片，的確沒有拍到奇怪的地方，才化解一場誤會。

▲女顧客拍香菸時不慎將超商女店員入鏡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

湖內警分局湖內派出所警員林昇12日執勤時，接獲轄內中正路超商易姓女店員（23歲）報案稱遭客人偷拍，員警迅速趕抵現場了解時，女店員表示，剛剛一位說著外籍口音的客人至店內取貨，並在櫃檯對著她拍照，因女店員從未遇過這種情形，且不清楚那位客人拍照用意或目的為何，擔心照片遭有心人士做為不法用途，情急之下只能請求員警到場協助。



員警詢問後，才得知國內多家超商均禁止客人於店內拍照、攝影，且門口均有張貼相關告示，但多數消費者不知道有這個規定，為釐清這名客人拍照目的，員警依據店員提供線索，積極調閱週邊監視器，查到拍照的消費者是越南籍新住民黎女，找到黎女詢問後，才得知她為了替男友買菸，便在櫃檯拍攝菸品照片，詢問男友香菸品牌是否正確，因不慎將店員拍入，導致店員誤認遭到偷拍。

員警檢視黎女手機內的相片後，發現沒有異狀，且黎女也將該照片刪除，員警隨後也將查詢結果告知女店員，得知是一場烏龍後，女店員才放下心中大石，化解一場偷拍驚魂記。