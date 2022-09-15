72歲高大成曝「最大遺憾」：膝下無子！憂得老年癡呆認不出太太

▲高大成和太太結婚39年膝下無子。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



實習記者林郁婷／綜合報導

72歲知名法醫高大成擔任法醫三十餘年，經手過無數的案子，解剖的遺體超過1萬具、親自操刀逾4000具，敢言的他常在節目上暢談相關案件。日前他上節目透露自己人生唯一遺憾就是膝下無子，坦言如果時光倒轉會考慮生小孩，擔心若有天夫妻倆中其中一人罹患老人痴呆症該怎麼辦。

高大成出生於台南，就讀高中時因與人打架被記三大過，面臨被退學，後來學校改以留校察看處分。他父親為了要助他考上醫學系，聘請了7科家教，順利考上醫學系後到日本留學念病理學。高大成先前受訪時曾表示，他是在因緣際會下認識了在當地擔任護理師的日本女友，兩人結婚後太太跟他到台灣生活。高大成也說太太脾氣好，婚後幾乎不曾生氣。

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近日高大成在節目《新聞挖挖哇》透露自己人生最大遺憾，坦言現在最後悔的事就是年輕時沒生孩子，「我如果真的早一點的話，我會生小孩」。主持人鄭弘儀開玩笑稱，「現在也還可以」，他則搖搖頭表示，「老了之後真的會比較寂寞」，現在他和太太大眼瞪小眼天天對看，妻子更擔心要是兩人中有人某天得了老人癡呆症的話情況會更糟，「我不知道要怎麼辦，真的好慘」。