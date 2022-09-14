妹子穿這身約會　男友嫌丟臉「有駱駝蹄」！網暴動：身在福中不知福

▲原PO會穿運動服飾去約會。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

近來運動風氣盛行，越來越多人喜歡把運動服飾穿上街。一名女網友表示，自己因為有上健身房的習慣，所以有時候和男友約會，都會直接穿運動內衣和瑜伽褲出門，不過男友卻嫌很丟臉、有駱駝蹄，讓她相當傻眼，因此PO文詢問眾人的意見。不少人看到後大讚「身材好好，給過！」

原PO在Dcard發文表示，最近養成去健身房的習慣，不過因為不想要多帶一套衣服去換，所以如果和男友約會完的行程是上健身房，就會直接穿運動內衣、瑜伽褲、運動鞋，再搭配一件上衣或是小外套出門。沒想到對方卻說，對這樣的穿搭很反感，「瑜伽褲會有內褲痕、駱駝蹄之類的」。

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原PO聽到後相當傻眼，「你離我最近還看不出沒駱駝蹄？」而且她也確認過腹部和屁股都不會出現神秘三角地帶，都是特別挑過才敢穿出門，「這不就類似小可愛加運動緊身褲的穿法？」且也沒有特別低胸，有時候外面也會再加一件衣服，怒罵「眼睛是有問題？」

▲原PO會在外面加一件外套。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也說，自己認為穿起來舒服好看就好，且外面穿得更露的大有人在。她同時也將自己的穿搭照PO上網，要大家幫忙評評理，「還是男友在暗示我身材撐不起來，大家怎麼看？」

不少人看到後紛紛表示，「不得不說你穿很好看，選對和自己身材合的版型很重要，當然前提是身材也要好」、「我也會這樣穿，自己喜歡就好」、「身材超好的穿超加分，身材普的也可以，這有修飾效果」、「很正啊，身在福中不知福」、「這身材真的好棒哦」、「好看啊，但有可能他的意思是不希望你這樣給別人看，用排斥的心態才這樣講」、「好棒的身材！這樣穿更凸顯你的曲線，很美啊」。

但也有人認為，「如果不想聽意見只是想取暖的話可以無視我，我是覺得不得體，至少褲子換一件」、「穿這樣去百貨公司逛街的話，老實說我覺得很不好看」、「約會可能想要有一種視覺儀式感，個人覺得穿運動服約會就沒那麼浪漫、新鮮，如果對方精心打扮，相較之下會覺得對方很看重我們的約會」。