　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子穿這身約會　男友嫌丟臉「有駱駝蹄」！網暴動：身在福中不知福

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO會穿運動服飾去約會。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

近來運動風氣盛行，越來越多人喜歡把運動服飾穿上街。一名女網友表示，自己因為有上健身房的習慣，所以有時候和男友約會，都會直接穿運動內衣和瑜伽褲出門，不過男友卻嫌很丟臉、有駱駝蹄，讓她相當傻眼，因此PO文詢問眾人的意見。不少人看到後大讚「身材好好，給過！」

原PO在Dcard發文表示，最近養成去健身房的習慣，不過因為不想要多帶一套衣服去換，所以如果和男友約會完的行程是上健身房，就會直接穿運動內衣、瑜伽褲、運動鞋，再搭配一件上衣或是小外套出門。沒想到對方卻說，對這樣的穿搭很反感，「瑜伽褲會有內褲痕、駱駝蹄之類的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽到後相當傻眼，「你離我最近還看不出沒駱駝蹄？」而且她也確認過腹部和屁股都不會出現神秘三角地帶，都是特別挑過才敢穿出門，「這不就類似小可愛加運動緊身褲的穿法？」且也沒有特別低胸，有時候外面也會再加一件衣服，怒罵「眼睛是有問題？」

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO會在外面加一件外套。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也說，自己認為穿起來舒服好看就好，且外面穿得更露的大有人在。她同時也將自己的穿搭照PO上網，要大家幫忙評評理，「還是男友在暗示我身材撐不起來，大家怎麼看？」

不少人看到後紛紛表示，「不得不說你穿很好看，選對和自己身材合的版型很重要，當然前提是身材也要好」、「我也會這樣穿，自己喜歡就好」、「身材超好的穿超加分，身材普的也可以，這有修飾效果」、「很正啊，身在福中不知福」、「這身材真的好棒哦」、「好看啊，但有可能他的意思是不希望你這樣給別人看，用排斥的心態才這樣講」、「好棒的身材！這樣穿更凸顯你的曲線，很美啊」。

但也有人認為，「如果不想聽意見只是想取暖的話可以無視我，我是覺得不得體，至少褲子換一件」、「穿這樣去百貨公司逛街的話，老實說我覺得很不好看」、「約會可能想要有一種視覺儀式感，個人覺得穿運動服約會就沒那麼浪漫、新鮮，如果對方精心打扮，相較之下會覺得對方很看重我們的約會」。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
爆乳妹「奶蹭安養院阿公」登外媒！　網讚爆：想來台灣了
前男友設局！21歲妹慘遭「輪流性侵」　開價40萬賣泰國
快訊／台南遊覽車墜邊坡！　車頭撞爛9人送醫搶救
爆料「郭台銘被逼承諾不選總統」　名嘴嗆：歡迎報案
周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了
法官池有山失聯64小時罹難　「晴天起大霧」奪命時間軸曝
更新iOS 16悲劇了！實測「這款iPhone」續航剩不到3
快訊／名嘴爆郭台銘被逼簽「不參選總統切結書」　總統府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

盤子才逛夜市！他怨「3樣小吃扯噴500元」　人潮狂湧1處：根本屌打

歐美職場掀「無聲辭職」　拒絕無薪工作、下班後不接觸任何工作事項

重機騎士新生高車禍亡！曾是「30萬追蹤天氣粉專」小編　鄭明典哀悼

廚房有蛇！女照服員顧獨居翁遭眼鏡蛇咬傷　2個月不能行走

妹子穿這身約會　男友嫌丟臉「有駱駝蹄」！網暴動：身在福中不知福

桃園+5453創近3月新高　衛生局：隔離檢疫者違法最高罰百萬

高雄「第一鬼樓」重生！周邊老房拉皮全新現況曝　公園10／7完工

南瑪都路徑難測！可能西偏更近台　週末引雨彈南下「北台灣轉雨」

天文盛事「木星衝」來了　60年來最接近地球

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

外送男跟店員玩躲貓貓 柱子擋住視線完美隱蔽

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

盤子才逛夜市！他怨「3樣小吃扯噴500元」　人潮狂湧1處：根本屌打

歐美職場掀「無聲辭職」　拒絕無薪工作、下班後不接觸任何工作事項

重機騎士新生高車禍亡！曾是「30萬追蹤天氣粉專」小編　鄭明典哀悼

廚房有蛇！女照服員顧獨居翁遭眼鏡蛇咬傷　2個月不能行走

妹子穿這身約會　男友嫌丟臉「有駱駝蹄」！網暴動：身在福中不知福

桃園+5453創近3月新高　衛生局：隔離檢疫者違法最高罰百萬

高雄「第一鬼樓」重生！周邊老房拉皮全新現況曝　公園10／7完工

南瑪都路徑難測！可能西偏更近台　週末引雨彈南下「北台灣轉雨」

天文盛事「木星衝」來了　60年來最接近地球

品秋蟹！樂天皇朝炒蟹小籠包10／7前只送不賣　玖尹推10道蟹蟳料理

毛加恩睽違10年再演戲！　本色演出《機智校園》秀球技

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

男遭毆頭10分鐘亡...虛弱送醫畫面曝　嫌犯著急摸頭幫叫救護車

女兒被溫水燙到！黃雨欣喊「我好開心」讓孩傻眼：他們需要實際體驗

「中央卡關中捷藍線」綠營批說謊　盧秀燕怒回擊：中央黑箱作業

害我變光棍！11／11撂人狠炸前女友愛車洩恨...桃園男下場曝

樂意混血好手加入中華隊　餅總評估三條件

Gucci X The North Face第3波加了少女心！誕生彩色Logo成3年來最Ｑ

王大陸喊話「我不是小白癡」　《披荊斬棘2》征服大目標：稱霸武林

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

生活熱門新聞

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

檢舉魔人蘇大媽出獄了！網嚇：台南全城警戒

快訊／09：35規模5.3地震！　最大震度4級

婚禮到不了「找媽媽妹妹代打」　新娘見1幕傻爆眼

1.4萬人重複感染　一張圖懂標準

台灣選美佳麗被阻上台　原因曝光

自煮海鮮粥花460元　他挺阿堂結果吵翻了

今本土+49540！各縣市確診分佈曝

市場賣冰棒「1枝1元」！他結帳聽價格傻了

20多歲男確診隔天亡！快篩陽當日家中昏迷

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

女以為嘴角長痘痘　檢查竟是罹癌

更多熱門

相關新聞

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」

想擁有完美曲線，光是靠控制飲食還不夠，必須動起來才能事半功倍，但是現代人生活忙碌且空間有限，究竟做什麼運動最燃脂呢？跑步才排第四，燃脂運動Top 5一次公開！

「3動作先別做」就瘦了！心理師驚曝：運動不是用來減肥的

「3動作先別做」就瘦了！心理師驚曝：運動不是用來減肥的

廖老大槓上館長　他曝「館長靠1句贏了」網讚中肯

廖老大槓上館長　他曝「館長靠1句贏了」網讚中肯

你，真的關心體育嗎？

你，真的關心體育嗎？

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

關鍵字：

瑜伽褲運動健身房運動內衣

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

iOS 16用不慣「通知變底下一坨」回不去了！她崩潰

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面