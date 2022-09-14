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深夜路中「刁車」桃園警花雨中推車助脫困　留最感人身影

▲謝姓男子雨夜刁車，警花莊雅婷冒雨協助推車。（圖／桃園警分局提供）

▲謝姓男子雨夜刁車，警花莊雅婷冒雨協助推車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

50歲謝姓男子13日深夜，駕駛小貨車滿載貨物卻因車輛故障，停在路中進退不得，在求助無門徬徨無助之際，看到警方巡邏車閃燈，於是趨前拍窗求救，有桃園警分局青溪派出所警花之稱的莊雅婷，立即與同仁下車協助，冒雨並將小貨車推至巷內安全處所，謝男則萬分感謝莊員等人的幫忙。

▲將車輛推至百公尺外安全處。（圖／桃園警分局提供）

▲將車輛推至百公尺外安全處。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪所巡佐邱正宗及警員莊雅婷、蔡承歷昨天深夜巡邏行經桃園區經國路與慈文路口時，遇到謝姓男子攔車求援。謝男說，他駕駛自小貨沿民生路準備右轉慈文路時，疑似發電機故障突然失去電力拋錨在路上，連警示燈都無法使用，車輛停在正當路口轉彎處，擔心深夜時分加上下著雨，其他駕駛人未注意極可能發生追撞事故。

▲▼莊雅婷認真負責為長官和民眾眼中的好同事好警察。（圖／桃園警分局提供）

▲▼莊雅婷認真負責為長官和民眾眼中的好同事好警察。（圖／桃園警分局提供）

▲▼莊雅婷認真負責為長官和民眾眼中的好同事好警察。（圖／桃園警分局提供）

又因時值深夜無法請人拖吊，車上滿載貨物，謝男一人無力推移車輛，正遇巡邏員警馬上求助。員警立即分工，由邱員負責控制方向盤，莊員協助謝先生推動車輛，蔡員駕駛巡邏車在後警戒，預防後方車輛衝撞，在員警協助下將自小貨推到約百公尺外的巷弄內安全位置停放，待早上再請修車廠處理，謝先生對員警及時的援助非常感謝，莊員則叮嚀他務必將車內貴重物品帶走，避免引起宵小覬覦，謝男也對漂亮帥氣的警花莊雅婷表達謝意。

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