台版柬埔寨「南雞霸」尊龍夫婦交保　囂張一句話傳遍全台八大圈

▲台南警方今年8月逮捕南部最大雞頭、綽號尊龍的男子，他對外宣稱自己已打點好檢警，集團成員除了他們夫婦全被羈押。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台南警方8月間破獲南部最大賣淫集團，逮捕牛郎起家、綽號「尊龍」的王姓主嫌（49歲）與其越南妻子、馬伕、會計等6人，雖然集團核心人物通通被羈押，唯獨「尊龍」夫婦被交保，還狂言「我超罩，檢警都已『打理好』！」該言論在全台八大圈內傳得沸沸揚揚，讓承辦隊長王Sir氣炸宣戰「見一次抓一次！」

警方表示，台南市警五分局執行「清樓專案」鎖定火車站前的國賓大樓，該處為綽號「尊龍」的王男所經營之應召集團大本營，據了解，王男在該處租下4、50間套房讓旗下小姐居住，由於該棟大樓中間有天井加上各房間前都有攝影機，警方查緝困難。

經警方連月蒐證跟監，今年8月9日於台南、彰化、桃園等地展開同步取締搜索，逮捕尊龍和其妻、馬伕、會計等集團核心6人，並救出遭控制的23名越南籍女子，查獲現金300萬元（應召集團3天收入），還來不及上繳就被警方抄到，粗估該集團1年不法收入超過新台幣3億元。

▲警方當時不僅逮捕尊龍夫婦和馬伕等6人，並救出23名越南女子，不過主嫌夫婦還在外趴趴走，員警怒嗆「見一次抓一次」。

警方訊後依《組織犯罪條例》、《人口販運》及《妨害風化罪》嫌移送法辦，不過奇怪的是，集團核心6人中有４人被羈押，唯有尊龍和其越南妻子2人交保獲釋，全台八大圈盛傳，尊龍還對外放話已打點好檢警、會計及馬伕也很快能出來等語。

對此，承辦偵查隊長王Sir也有所耳聞，「沒收賄卻惹得滿身腥」認為弟兄們清譽遭毀，他也回憶起該案來龍去脈，原來去年11月員警在台南火車站前大樓查獲一龍一鳳，當時逮捕6名應召女，循線追查後發現該集團專拐騙越南女子來台賣淫，且北中南都有據點，隨即鎖定集團主嫌「尊龍」。

不過尊龍相當狡猾、謹慎，還故意將最大淫窟藏身在與北門派出所隔一條街的國賓大樓，為了抓到「龍鳳南霸天」，警方嚴密布線監控近8個多月，攻堅收網時唯恐「內鬼」走漏消息，還特意不通知轄區員警。

▲該應召集團大本營藏身在台南火車站前的國賓大樓，一街之隔就是北門派出所，警方攻堅行動保密到家，並未通知轄區。

警方順利逮捕尊龍夫婦和集團核心人物共6人，案經檢察官偵訊後，馬伕、會計被法官當場放走，警方怕他們和主嫌串供，隔天再拿著檢方的拘票逮人，但又再次被法官放走，直到第3次才被羈押禁見。

回想與尊龍應召集團過招的艱辛，王Sir聽到自己被買通的傳言後直斥「太離譜」，也抹滅同仁們專業辦案的用心和苦心，他更提出質疑「怎可能連檢察官都買通！」誓言如果「尊龍」經營之應召集團未徹底瓦解，未來「見一次抓一次」！

延伸閱讀

▸ 雞頭很罩2／老牛郎神似「尊龍」闖出名號 娶越南妻打造應召帝國

▸ 未戰先伐鬥1／賴清德被要求扛新北成敗 政壇人士：鬥爭陰謀在害他

▸ 依依不捨1／依依四處奔波扛家計 擠出空檔陪伴納豆吃飯談心