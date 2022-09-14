雙重人格人妻！丈夫默許外出找砲友　親密一半「突切換」變性侵

▲雙重人格現在醫學界稱為「解離性身分障礙症」。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名罹患「多重人格障礙症」的人妻，自稱體內有2個不同人格，丈夫默許她的另一人格擁有感情自由，人妻因此透過交友軟體結識1名K男，對方也知悉人妻擁有雙重人格，竟不顧其中1個人格的意願硬上，女子報案後，台北地檢署將K男依強制性交罪起訴。

據台北地檢署起訴指出，小美在今年月間，透過交友軟體認識一名男網友，二人進而交往，交往期間男網友知道小美為多重人格患者，有A人格與B人格，男網友和A人格是交往的男女朋友關係，但和B人格僅為好朋友關係，因二個人格的性格及對男網友說話的方式、稱呼及身體反應有明顯不同，因此男網友在和小美相處時，能清楚分辨她正處於哪一個人格狀態。

▲小美稱雙重人格對她生活沒有造成影響，因此從未就醫。

檢方調查發現，小美自稱擁有雙重人格，A人格特質柔軟敏感；B人格特質冷靜理性，兩人格之間知道彼此存在。今年6月晚間，小美和男網友在男方住處約會，小美洗澡後以B人格身分赤裸身體趴在床上，請男網友幫她擦乳液，K男想測試她的B人格是否和A人格一樣，對他有性高潮的反應，竟不顧小美B人格的意願，先是以手指侵害，遭小美以B人格身分警告「不要測試我」，並翻過身想要推開男網友，K男卻繼續以手指侵害她的身體，小美感到疼痛大叫：「停止！」男網友卻仍不理會小美B人格推阻拒絕，強壓她的身體硬上。

男網友在性侵過程中，小美的A人格被喚出，最後和K男以合意性交結束，但小美的A人格得知男友對她的B人格性侵後，非常生氣，男網友立即表示對小美的B人格感到很抱歉，二人之後就一起入睡。

但隔天中午，小美以B人格睡醒後，因感到陰道疼痛不已，在同天晚上報警並到醫院驗傷，台北地檢署最後以妨害性自主罪起訴男網友。

本刊調查，小美雖然認為自己擁有雙重人格，但因為沒有造成生活上的困擾，所以從未就醫，由於本案並未經過精神鑑定，起訴依據除了被害人的驗傷單外，就只有被害人的自訴和被告的自白，因犯罪情節過於離奇，已引發法界和醫界的大論戰，目前案件已移審法院，屆時法官審理將面臨如何認定雙重人格的大難題。

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