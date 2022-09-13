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路透社：普丁對俄軍「撤軍烏克蘭」不屑一顧　正專注於經濟

▲▼俄軍在烏克蘭正在撤軍，但是普丁卻忙著主持經濟會議。（圖／路透）

▲俄軍在烏克蘭遭遇重大挫敗而撤軍，但是普丁卻忙著主持經濟會議。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄軍面臨入侵烏克蘭7個月以來最大的失敗，不過克里姆林宮方面堅稱，將實現其軍事目標，總統普丁現在則正忙於主持經濟會議。《路透社》對此報導指出，《由於普丁專注於經濟，俄羅斯對烏克蘭東北部的撤退不屑一顧》（Russia shrugs off retreat in northeast Ukraine as Putin focuses on economy）。

根據《路透社》報導指出，當問及烏克蘭在東北部的閃電反攻後，普丁是否仍然對他的軍事領導有信心時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕直接回答。

相反，他重複了一句熟悉的咒語「特種軍事行動仍在繼續，它將一直持續到最初設定的目標實現為止。」

佩斯科夫還說，經濟閃電戰策略，他們（西方國家）指望的猛攻，沒有奏效，這對每個人來說都是顯而易見的，對他們來說也是如此。

▲▼克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／路透）

▲克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）堅稱，俄軍會實現既定的軍事目標。（圖／路透）

報導指出，被問到普丁是否會全面動員，以應對烏克蘭的反攻時，佩斯科夫將這個問題提交給了國防部，但國防部沒有回覆《路透社》的置評請求。

到目前為止，普丁還沒有動員俄羅斯的後備力量，在過去5年中，俄羅斯大約維持 200 萬兵力，如果全面動員意味著承認，他所說的有限軍事任務實際上是一場針對斯拉夫同胞國家的「全面戰爭」，而且這場戰爭對俄羅斯不利。

莫斯科對撤退的公開漠不關心，在社交媒體上激起了一些「主戰派評論員」和俄羅斯民族主義者的強烈憤怒。

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