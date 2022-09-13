英國女王陪葬品可能「只帶這2件珠寶」　王室專家曝特殊意義

▲ 英國女王擁有驚人的珠寶收藏。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日辭世，國葬將於19日在倫敦西敏寺舉行，靈柩將在儀式後運往溫莎，與父母及丈夫菲利普親王長伴。她的棺木將以珠寶裝飾，不過王室專家預測，由於女王謙遜的個性，棺木裡只會有較為樸素卻有特殊意義的2件珠寶陪葬。

根據Metro，天然鑽石協會（Natural Diamond Council）發言人李文森（Lisa Levinson）受訪透露，由於女王內心極其謙遜，下葬時可能只會有二件珠寶陪伴，也就是她的威爾士金婚戒和一對珍珠耳環，而訂婚戒指很可能送給唯一的女兒安妮長公主。

李文森說明，年輕時的菲利普親王密切參與女王訂婚戒的設計，這枚戒指鑲嵌在鉑金之中，有11顆天然鑽石，包括一顆3克拉的圓形單鑽，二邊各鑲有5顆較小的鑽石。

女王的私人珠寶收藏超過300件，包括5枚吊墜、15枚戒指、14塊手錶、46條項鍊、34對耳環和98枚胸針。她還有約50頂王冠，包括屬於執政君主的英國王冠珠寶（British Crown Jewels）及女王個人收藏，不過後者較多，有的是從家族成員手中繼承而來，有的是女王自行購買。

王室評論員羅姆（Josh Rom）則向《紐約郵報》表示，女王收藏的大部分王冠將傳給國王查爾斯三世，供王后卡蜜拉使用，也可能傳給威爾斯王妃凱特。