日本最高齡男人瑞逝世　享嵩壽112歲！16日將公布新最年長男性

▲上田幹藏9日過世，家屬已經完成喪禮。（圖／奈良市役所官方推特）

記者王佩翊／編譯

日本最高齡男性人瑞上田幹藏9日過世，享嵩壽112歲，家人並未公開死因，而葬禮也已經完成。上田出生於1910年，自2020年當時在日本最高齡的男性逝世後，他便成為日本最高齡的男性人瑞。

根據《產經新聞》報導，上田幹藏1910年5月11日出生於京都市，此後便移居奈良市。奈良市公所13日宣布，他已於9日離世，享嵩壽112歲。對此，奈良市長仲川元（仲川げん）表示，「全日本超過100歲以上的人瑞約有9成都是女性，長壽男性非常少見，是值得讚賞的存在。然而由於新冠疫情無法親自拜訪，我深感遺憾。」

上田幹藏是在2020年成為日本最高齡男性，當時曾是最高齡的另一名茨城縣男子離世，上田便成為日本最高齡男人瑞。厚生勞動省表示，由於上田離世，16日將重新發表全國最高齡的男性。上田在二戰期間曾受海軍徵召，並目睹廣島的原子彈爆炸。

《日本放送協會》2021年9月曾到上田幹藏的養老院進行採訪。當時被問到長壽的秘訣為何時，上田還表示，「一切都要順其自然。」上田未曾罹患重大疾病，在養老院也經常活動、唱歌，精神非常好。

另一方面，目前全日本最高齡的人瑞是住在大阪府的115歲巽房（巽フサ），她出生於1907年4月25日，同時也是全亞洲最年長者。