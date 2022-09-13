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才把鄰居咬破頭仍「堅持要養」　女被養3年比特犬撕咬全身爆血死

記者李振慧／綜合報導

泰國大城府發生比特犬咬死人事件，45歲女飼主獨自在家時，突然遭養3年的比特犬攻擊，腹部和胸部遭到嚴重咬傷，最後因失血過多身亡。女鄰居透露，2個月前她也被該比特犬攻擊，曾建議女主人把狗送走，然而對方卻堅持繼續養，沒想到如今發生命案。

《泰國日報》報導，事件10日上午9時左右發生在大城府馬哈叻區(Maha Rat)，死者丈夫一早出門後，在附近工作的女兒剛好要回家一趟，然而打電話給她卻無人接聽，返家發現比特犬已經在籠子外，母親則全身是傷倒在血泊中。

緊急送醫發現，女子喉嚨、頭部全身多處都被咬傷，皮膚慘被撕裂直接可見血肉，急救半小時後被宣告身亡。死者丈夫傷心表示，妻子平時很疼寵物犬，每天都會餵狗最愛吃的肉丸和雞肉，然而卻被寵物活活咬死，現在他只希望能趕快找到收容中心把狗送走，因為他再也不想看到那隻狗。

77歲女鄰居則告訴警方，2個月前她騎腳踏車經過時，比特犬突然從籠子中跑出來把她撞倒，往頭部和頸部攻擊，幸好其他鄰居幫忙才保住一命，因為頭破與腿傷送醫縫了約200針，後來再也不敢經過那戶人家，而除了她以外，還有很多鄰居也被咬過，然而即使大家不斷勸說，女主人仍堅持不肯把狗送走。

犬隻專家建議，由於比特犬性情凶猛，主人在飼養時不應該隨意讓狗跑出屋外，而女主人除了養狗家中還有飼養貓咪等其他寵物，懷疑有可能是抱貓時引發狗狗吃醋，才會突然衝出鐵籠攻擊。

▼泰國發生比特犬咬死主人事件。（圖／示意圖／達志影像）

比特犬,狗,pit bulls （圖／達志／示意圖）

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