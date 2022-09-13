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日防衛相今訪美！15日會美國防部長奧斯汀　密切談台海問題

▲▼濱田靖一。（圖／推特／濱田靖一）

▲日本防衛大臣濱田靖一13日出訪美國。（圖／推特／濱田靖一）

記者王佩翊／編譯

日本防衛大臣濱田靖一13日表示，接下來將展開為期4天的訪美行程，期間會與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行首次面對面的會談，而兩人也預計針對台海的和平與安定，共同商討日美兩國的緊密合作。

根據《日本放送協會》報導，濱田靖一13日舉行記者會宣布，當天將出訪美國，並於日本時間15日首度與奧斯汀展開面對面會談。近日中國大陸因為美國眾議院議長裴洛西訪台，頻繁舉行大規模軍事演習，企圖藉此對台施加壓力，因此濱田靖一與奧斯汀也預計在會談中商討日本與美國的緊密合作，以維持台海的和平與穩定。

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲濱田靖一訪美期間將與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面。（圖／路透）

由於日本將於年底推行「國家安全保障戰略」，修訂3份與安全保障相關的文件，濱田也會向美方傳達此事，以證明日本有意在5年內徹底強化防衛能力的決心。

濱田靖一在出發前的記者會上表示，「與奧斯汀部長面對面商討，並建立個人的人際關係是非常重要的事。同時我們也將確認更加整合兩國的戰略。」

▼美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國大陸不滿，更為此舉行大規模軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）台灣行。（圖／達志影像／美聯社）

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