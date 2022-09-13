應召妹賣淫懷上男客的種！2個月「隨身帶嬰屍」　棄屍投幣置物櫃

▲嫌犯長期從事賣淫，但卻不慎懷上客人的小孩。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市日本橋的一處停車場投幣式置物櫃6月發生一起棄嬰事件，現年28歲的應召妹吉田繪里因從事賣淫行為，而懷上男客人的孩子。她4月產下女嬰後，便將嬰兒連同臍帶塞進塑膠袋，並隨身攜帶長達2個月，直到女兒的屍體開始腐敗，最終在6月將嬰屍棄置在停車場的置物櫃內。

根據《產經新聞》報導，吉田繪里長期從事賣淫，但2021年卻懷上男客的小孩，並在4月獨自產下一名女嬰。產下女兒後，她先是將孩子放進塑膠袋內，隨後開始輾轉於各旅館。直到6月15日至16日左右，她偷偷將女兒的屍體用塑膠袋包裹好後，丟棄在大阪市日本橋的一處停車場的投幣式置物櫃內。

警方接獲通報後趕往現場，發現女嬰身長約40公分，身上還連著臍帶，應該是出生不久就死亡，且屍體已開始進入腐敗狀態。而警方也在裝著嬰屍的塑膠袋內發現大阪市某間商店的收據，因此調閱停車場與該間商店附近的監視器，最後鎖定嫌犯吉田繪里，並在6月28日找到她，而吉田繪里也隨即坦承犯案。

吉田繪里被依遺體遺棄罪嫌起訴，12日展開初次審判，她本人也坦承所有犯行並稱，自己靠著賣淫維生，但過程中卻懷了男客人的小孩。對於帶著孩子的屍體2個月一事，她則說，自己很對不起女兒，並深懷罪惡感。

吉田的辯護律師表示，希望法官考量到她是「不在期待中的懷孕」，能給予緩刑。但檢方則認為，即便如此，未將屍體以正確的方式埋葬是不正當的行為，仍向法官求處1年6個月徒刑。