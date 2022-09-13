她與男友家人聯手拍「擬真綁架片」　欺騙母親支付156萬贖金

記者鄭文晴／綜合報導

西班牙特內里費島一名女子和男友家人密謀欺騙自己的母親，拍攝假「綁架片」讓她支付5萬歐元（約156萬元新台幣）的贖金，影片拍攝得觸目驚心，幾乎讓人信以為真，直到警方介入調查才發現，女子和男友家人都在賭場賭博，而這都只是一場騙局。

根據ODDITYCENTRAL報導，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）近日發布一段影片，畫面中有一名女子雙眼被蒙住，臉上沾著血跡被綁在椅子上，後方有人持刀架在她的脖子上，女子邊哭邊說自己被綁架了，如果母親要再看到她，就必需向綁匪支付5萬歐元（約156萬元新台幣）的贖金。

這部影片非常真實跟嚇人，但其實這起綁架案是場精心安排的騙局。據西班牙警方表示，影片中的「受害者」是在男友家人幫助下演出的綁架案，只為了能欺騙自己母親支付大筆贖金。

影片中可以看到，受害者聲稱不知道襲擊者是誰，也不知道為什麼選擇自己，還警告母親，綁匪已經在她的房子裝了竊聽設備，只要試圖聯繫員警，她都可能遭到殺害。

女子的媽媽在收到影片後，分批支付了4萬5千歐元（約140萬元新台幣），同時也偷偷聯繫警方保護女兒安全。在警方調查下，發現綁匪就是女子男友的家人，更發現他們都在賭場裡賭博，最後全數被拘留，承認偽造這起綁架案。