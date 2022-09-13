只為瞻仰女王遺容！英國民眾教堂「排隊等11小時」　激動擁抱痛哭

▲女王的靈柩12日從荷里路德宮沿著皇家一里路移動至聖吉爾斯大教堂，兩旁擠滿圍觀民眾。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的國葬預計19日在倫敦西敏寺舉行，其靈柩於12日從蘇格蘭首府愛丁堡的荷里路德宮移靈至聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral），包含新任國王查爾斯三世在內的4名子女站在靈柩四周守夜，而當地民眾更不惜徹夜排隊11個小時，只為一睹女王尊嚴的儀容，成千上萬名哀悼者激動萬分。

根據《每日郵報》，已故英國女王伊莉莎白二世的遺體從蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡驅車180英里，之後停靠在荷里路德宮，新任國王查爾斯三世和他的3名弟妹莊嚴地走在女王靈柩後面，沿著皇家一英里前進，隊列旁的人群高呼「天佑國王、天佑女王」。

▲▼英國民眾排隊等候進入聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

聖吉爾斯大教堂內舉行一場令人鼻酸的守夜儀式，查爾斯三世、安妮長公主、安德魯王子、愛德華王子分別站在女王靈柩的4個角落，低頭為女王守夜。在愛丁堡的街道上，民眾甚至願意為了一睹女王的遺容而排上了好幾個小時的隊伍，恭敬的民眾難掩激動的情緒，他們莊嚴地走過女王的靈柩，緬懷她長達70年的在位時光，同時他們向女王靈柩低頭、行屈膝禮。

53歲的莎倫（Sharon Baum）、以及她50歲的丈夫艾利森（Alison Evans）已經是排在隊伍的最前面了，當民眾們向敬愛的女王致敬時，這對夫婦排了將近11個小時的隊伍。

來自英格蘭德比郡（Derbyshire）的莎倫表示，「真的非常寧靜、和平且莊嚴，我們很榮幸能夠參與這段歷史。當你走進那扇門，你無法為自己的感受做準備。我掉了幾滴眼淚、低下頭禱告，這是我一生中最難忘且最悲傷的經歷之一。我至死都不會忘記。」

▲▼英國民眾哀悼女王後，離開聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

報導指出，莎倫其實是一間慈善機構的零售經理，他們10日晚間10時就從住處出發，隔日凌晨5時開車前往巴爾莫勒爾城堡附近的城鎮巴勒特（Ballater）。她表示，「我們早上7時30分就排到了，我們驚訝發現自己排在隊伍的最前端，你要往大教堂裡走一段路，女王就在左手邊，這一切都被安排得很好。」

一般民眾需要排隊等候5個小時，才能得到白色的手環，他們先被帶到教堂附近的第二排隊伍，需要經過比擬機場通關的安全檢查，而在此前他們能夠聽到儀式正在進行。

▼13日，英國民眾在聖吉爾斯大教堂外排隊等候向女王表達敬意。（圖／路透）

▲民眾在聖吉爾斯教堂外排隊等候悼念女王。（圖／路透）

72歲的艾莉諾（Eleanor Wardrop）與她的雙胞胎妹妹則於上午8時到達隊伍中的前端。她透露，她們從早上8時排隊等到下午1時，才能拿到白色手環，「我走過時行了個小小的屈膝禮，我很榮幸能以那種方式向她致敬。我們想來參加她的守夜活動，表達我們個人的敬意。我們和女王一起成長，她一直是我們生活中的常客和方向，她身為年輕的女人，承諾要盡自己的責任，她做到了最後，成為了非凡的女人，她是我們所有人的榜樣。」

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