Omicron又爆新變種！BA.2.75.2已擴8國　免疫逃脫能力「歷代最強」

▲印度又發展出新的COVID-19亞變種病毒,免疫逃脫能力被專家認證「迄今最強」。圖為印度民眾排隊進行新冠肺炎檢測。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

首見於印度的Omicron亞變種「BA.2.75」於7月入侵台灣、日韓與歐美,如今,它又在印度發展出新的變異株「BA.2.75.2」,而且可能更具傳染性和免疫逃脫能力,現已傳播至英國、德國、西班牙、智利、新加坡等至少8國。北京大學免疫學家表示,「BA.2.75.2是我們目前檢驗到免疫逃脫能力最強的病毒株。」

根據《印度時報》報導,印度衛生部下設COVID-19病毒基因定序監測機構「INSACOG」警告,印度數月以來最主要流行的BA.2.75目前正在進一步突變,其中被命名為「BA.2.75.2」的變異株引起了長期追蹤新冠病毒突變的專家關注。

北京大學生物醫學前沿創新中心(BIOPIC)副研究員曹雲龍就在推特表示,「BA.2.75.2是我們目前檢驗到免疫逃脫能力最強的病毒株。範圍包含BA.5在內的所有Omicron亞變種。」

BA.2.75.2 is currently the most immune evasive strain we have tested so far. True for plasma isolated from all Omicon breakthrough infections, including BA.5.