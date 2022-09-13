狂酸俄軍「逃命快得像奧運選手」！烏軍閃電反攻6天收復3000km²

▲烏軍在哈爾科夫州巴拉克列亞升上烏克蘭的國旗。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭軍隊在短短6天內收復3000平方公里被俄軍占據的領土，成為3月間擊退進犯首都基輔的俄軍以來所取得最大的勝利。烏軍指揮官稱，俄軍逃跑速度之快足以媲美奧運短跑選手。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，烏克蘭國民警衛隊（National Guard）指揮官庫茲克（Petro Kuzyk）透露烏軍攻勢之所以能迅速瓦解俄軍的秘密，在於結合堅韌的決心、審慎的計劃以及精明地使用有限的西方軍事裝備。

許多烏克蘭人希望烏軍這次大捷，可以成為近7個月戰事的轉捩點。隸屬國民警衛隊自由營（Svoboda Battalion）快速反應部隊的庫茲克說：「我們的反攻早就準備好了。我們透過持續而精準的打擊降低他們的戰力。…總參謀部也分散了他們的注意力，讓他們以為大規模反攻會在南方進行。」

上週庫茲克率手下展開進攻時，哈爾科夫州（Kharkiv）東南角一帶的俄軍驚慌失措。許多人匆忙逃離，以致餐廳桌上還擺著飯菜，戰壕附近則留下一箱箱價值不菲的彈藥和其他武器。

▲烏軍在哈爾科夫州補給重鎮庫普揚斯克的屋頂上舉著烏克蘭國旗。（圖／路透）



經過6天戰鬥，庫茲克聲音顯得很疲憊，他告訴「金融時報」：「我們希望成功，但沒有料到會出現這麼懦弱的行為。」「他們放棄了戰車和裝備。…甚至抓起自行車逃命。俄羅斯軍隊徹底退化，讓我們的工作變得容易些；他們像奧運短跑選手那樣逃跑。」

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）將軍表示，烏軍在哈爾科夫周圍的進攻已將俄軍推回到離東北邊界50公里以內，先前烏軍也在南部戰略城市赫松（Kherson）周圍另外發動攻擊。

烏軍這次結合各式武器作戰，部署戰車、步兵及空中掩護進行協同攻擊，讓那些認為烏軍缺乏足夠兵力和裝備來打破僵局的質疑者們目瞪口呆。

▲烏軍大反攻，收復逾3000平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）



這證明基輔的戰略確實有效，即利用精準的西方火箭和砲擊以及游擊隊攻擊，摧毀前線後方的俄軍彈藥庫、後勤基地和指揮所，來削弱俄軍的數量優勢和龐大的砲兵武力。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）稱這是「大衛對抗巨人歌利亞」（David versus Goliath）戰略。在東北攻勢中，這意味要占領俄軍運送大量武器和燃料所需的鐵路和後勤樞紐，俄軍就是靠這些來維持其優勢。

剛從東部前線返回的烏克蘭國防部軍事顧問庫贊（Serhiy Kuzan）表示：「如果你除掉俄羅斯人在火砲方面的不對稱優勢，他們不僅會停止戰鬥，還會逃跑。這就是本次作戰行動的秘密。俄羅斯軍隊是紙老虎。」

▲烏克蘭部隊在哈爾科夫州伊久姆北邊的鐵路樞紐小鎮庫皮揚斯克合照。（圖／路透社）



令所有人感到驚訝的是俄軍潰敗的速度，至少在1300公里長前線的這一段。起先，烏克蘭人向巴拉克利亞（Balakliia）前進，庫茲克說俄軍的防禦「組織混亂」，…第1線戒備良好，但第2和第3線只是「零星的觀察哨」。

烏軍包圍巴拉克利亞後，向俄軍獲得防禦物資的鐵、公路樞紐庫普揚斯克（Kupyansk）推進，這使得駐紮附近伊久姆（Izyum）的俄軍變得很脆弱。

庫贊說：「他們沿伊久姆軸心的軍火庫全部被拿下。俄羅斯人在武器方面有優勢，但我們部隊的速度讓他們無從利用這一優勢。」

俄羅斯國防部前天表示已下令其部隊從巴拉克利亞和伊久姆撤退，聲稱這將讓他們能夠專注於不同的前線。庫贊說：「他們說這是撤離。但這是一次恐慌性撤退。」