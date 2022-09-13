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獵戶座大星雲「火鳥展翅」美照　韋伯捕捉恆星誕生細節

▲▼韋伯望遠鏡所攝獵戶座星雲。（圖／翻攝自NASA官網）

▲韋伯望遠鏡所攝獵戶座星雲。（圖／翻攝自PDRs4All）

實習記者任庭儀／編譯

根據CNN報導，國際科學合作組織PDRs4All於12日發布韋伯望遠鏡（James Webb Space Telescope, JWST）拍攝的獵戶座大星雲（Orion Nebula）細節照，照片中紅灰星雲纏繞如同有著血盆大口展翅的鳥類，因此又被稱為「火鳥星雲」，展現星雲內部的許多結構，包括恆星早期階段的原恆星。

「觀測獵戶座星雲將幫助太空科學家更了解銀河系行星演化的頭100萬年發生了什麼，以及大質量恆星是如何改變它們誕生時的氣體和塵埃雲的。」西安大略大學（Western University）天文學家彼得斯（Els Peeters）在一份新聞稿中提到。

獵戶座星雲分子雲中心被大量的星塵遮蔽，使得主要依靠可見光觀察的哈伯望遠鏡（Hubble Space Telescope, HST）等儀器無法深探星雲內部。然而，利用紅外線探測的韋伯望遠鏡則能穿透這些塵埃層，揭示獵戶座星雲內部發生的活動。

法國國家科學研究中心（Centre national de la recherche scientifique, CNRS）的科學家奧立維爾（ Olivier Berné ）指出，「因為獵戶座星雲太過明亮，使觀測成為一項挑戰。但韋伯望遠鏡是不可思議的，它既能觀察到遙遠而微弱的星系，也能觀察像木星及獵戶座這樣光亮的星體。」

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