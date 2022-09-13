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天才貓「20秒」輕鬆解開上鎖窗　網看傻：居家防護超重要

記者楊喬詅／採訪報導

別小看貓咪！住在花蓮的虎斑貓「皮蛋」非常慵懶調皮，從小就偷偷學會開窗戶，就算上了鎖也難不倒牠。影片中可以看到，明明窗戶已經關上且上鎖了，皮蛋仍站起來輕鬆將鎖打開，所幸外頭已經裝了防護窗，否則皮蛋可能直接離家出走，而這短短20幾秒的開鎖過程也讓網友看傻驚嘆，「居家防護超重要！」

▲▼天才貓「20秒」輕鬆解開上鎖窗　網看傻：居家防護超重要。（圖／網友王亮媛提供）

▲皮蛋花了20秒就把窗戶打開。（圖／網友王亮媛提供）

影片中可以看到，皮蛋嘗試拉開窗戶時發現已經上鎖，完全沒有任何猶豫，聰明的牠直接站起來將鎖往下解開，接著輕鬆一推便將窗戶打開，過程僅花了20秒，整套動作非常流暢似乎已經相當熟練開窗。

▲▼天才貓「20秒」輕鬆解開上鎖窗　網看傻：居家防護超重要。（圖／網友王亮媛提供）

▲皮蛋喜歡開窗曬太陽。（圖／網友王亮媛提供）

網友王亮媛接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，早在皮蛋小時候發現牠有打開窗戶的壞習慣時，就立馬將家中窗戶加做防護窗，防止皮蛋開窗翹家。她也在留言處笑說，此慣犯從小就喜歡開窗開門出去曬日光浴，而且回來時也不會順手關窗戶，害她被蚊子叮到飽。

▲▼天才貓「20秒」輕鬆解開上鎖窗　網看傻：居家防護超重要。（圖／網友王亮媛提供）

▲皮蛋個性很慵懶調皮。（圖／網友王亮媛提供）

王亮媛將影片上傳至臉書貓咪社團後，許多網友紛紛笑說，「真的防護很重要」、「幸好窗戶有做保護」、「還好我家都是傻貓」、「這篇很適合做宣導短片，可以給那些認為不開窗就不需要做防護的人參考」、「我們家的也會開鎖開櫃子跟抽屜，真的不能小看貓咪的智商呢」、「平時有在家偷練」。

▲▼天才貓「20秒」輕鬆解開上鎖窗　網看傻：居家防護超重要。（圖／網友王亮媛提供）

▲皮蛋非常聰明機靈。（圖／網友王亮媛提供）

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