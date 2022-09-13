俄卡車載滿兵　慘被一擊轟爆「解體噴飛」！烏克蘭反攻畫面曝光

Content Warning: The following video contains material that may be harmful or traumatizing to some audiences. Stugna-P ATGM strike by the Ukrainian 92nd Mechanized Brigade against a Russian truck transporting soldiers in Kharkiv Oblast. #russianukrainianwar 由 Ukraine Defence 發佈於 2022年9月12日 星期一

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭爆發至今逾200天，烏軍近期在東部及南部戰線展開反攻，並且取得重大戰果。根據最新畫面，烏軍第92機械化步兵旅發射「斯圖格納-P反戰車飛彈」（Stugna-P ATGM），擊中一輛載滿士兵的俄軍卡車，導致車輛當場被炸到解體，碎片殘骸噴飛高空。

▲烏軍第92機械化步兵旅發射「斯圖格納-P反戰車飛彈」，擊中載滿士兵的俄軍卡車。（圖／翻攝自Facebook／Ukraine Defence）



根據臉書粉絲專頁「烏克蘭國防」，這起事件發生在哈爾科夫州（Kharkiv）。此外，「斯圖格納-P反戰車飛彈」是烏克蘭自主設計生產的第二代反戰車飛彈，也是烏軍步兵主力的反戰車武器。

俄烏戰爭爆發至今已進入第200天，烏克蘭靠著「聲東擊西」的戰術，在多個前線擊退敵軍，並且宣稱奪回哈爾科夫州的30座城鎮與村莊，面積達3000平方公里。不過，基輔官員也指控，俄軍針對水利設施、發電廠展開報復性攻擊。

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