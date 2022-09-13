貝佐斯火箭試飛「起火墜沙漠」！　一分鐘完整影片曝

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

實習記者任庭儀／編譯

亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）以太空旅行為目的開發的火箭「新謝帕德號」（New Shepard）12日升空試驗，然而發射不久便發生故障，這也是新謝帕德號23次試飛中第一次失敗，所幸火箭上沒有載人，並無人員傷亡。

根據路透社報導，私人航空公司藍色起源（Blue Origin）的新謝帕德火箭12日進行NS-23飛行試驗。但升空一分多鐘後，在距地面約5英里（8.05公里）處意外起火後墜毀德州沙漠。

▲新謝帕德號試飛前照片。（圖／翻攝自Blue Origin推特）

這次NS-23任務是新謝帕德號2022年的第四次任務，也是一年多來首次沒有承載人員的試飛。事故發生時，太空艙的中止飛行系統幾乎立即啟動，將船艙從故障的火箭脫離，然後完好無損的跳傘落地。藍色起源在事故後於推特發文，「在今天的飛行中，太空艙逃生系統成功地將太空艙與助推器分離，助推器與地面發生撞擊。目前沒有人員傷亡報告，所有人員都已找到。」

During today’s flight, the capsule escape system successfully separated the capsule from the booster. The booster impacted the ground. There are no reported injuries; all personnel have been accounted for. — Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022

根據負責監管發射場安全的美國聯邦航空總署（U.S. Federal Aviation Administration, FAA）指出，助推器墜毀於指定區域內，藍色起源的新謝帕德火箭未來將停飛，直到FAA簽署認可由公司主導的調查結果。