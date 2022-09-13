精準預言女王9／8離世！　他預測「查爾斯三世駕崩時間」

記者王佩翊／編譯

國外一名網友曾精準預測英國女王伊莉莎白二世會在9月8日死亡，引發關注，而如今當初的貼文再度被翻出，他竟稱查爾斯三世會在2026年逝世，該篇貼文隨即在網路瘋傳。雖然他本人緊急將推特帳號改成私人帳戶，但早已有許多網友截圖轉傳。

▲已故英國女王伊莉莎白二世與現任國王查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）



根據《每日星報》報導，推特網友洛根史密斯（Logan Smith）7月6日曾在推特帳號「@logan_smith526」預言稱，「更新：女王將於2022年9月8日逝世，查爾斯國王將於2026年3月28日逝世。」當時雖然未引發熱烈討論，但8日預言卻成真，英國女王伊莉莎白二世駕崩，該篇推文隨即被網友翻出，引起熱議。

史密斯發現2個月前的推文重新被網友轉推與按讚分享後，隨即將推特帳戶改為私人帳戶，企圖減少外界關注，不過該篇貼文早就被有心網友截圖存證。一名名叫海莉的抖音網友就將截圖上傳至抖音並配文稱，「願洛根安息，英國人要去抓他了。」該則抖音也獲得超過9.1萬人按讚，不過網友留言卻呈現兩極化反應。