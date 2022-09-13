梅根想握手「當街被無視」！英國女撇頭裝沒看到　尷尬畫面瘋傳

▲ 梅根想和民眾握手卻被忽略。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，哈利王子和妻子梅根緊急返英，和威廉王子及凱特王妃世紀同框的畫面引起外界對兄弟破冰的期待，但部分英國民眾對梅根的反感依然不減。她10日在溫莎堡外和民眾握手致意，卻有一名女子直接裝作沒看見，尷尬過程在網路上瘋傳。

My point exactly cause look at how they are treating her https://t.co/UL3LmJzboO pic.twitter.com/blbQsAtJpE — The Year of Me (@iamshakeena) September 11, 2022

根據《每日郵報》，威廉與凱特、哈利與梅根2夫妻10日下午一同現身溫莎堡外，觀賞獻給女王的鮮花，現場民眾紛紛獻上掌聲及歡呼。4人都展現親民作風，和前來悼念女王的民眾互動，卻有一名女子面對梅根時顯得特別冷淡。

畫面中可見，身穿黑色洋裝的梅根背對鏡頭，親切和欄杆後方的民眾握手聊天，民眾大多面帶笑容，還有人主動擁抱梅根，但站在最前排一名身穿深藍色上衣的馬尾女子似乎對梅根不太滿意，在梅根經過她面前時撇頭看向斜前方，避免和梅根對視，手也放在欄杆上，明顯不願意和她互動，在梅根走過後才開口和身旁的友人聊天。

哈利和梅根2020年宣布辭去王室職責，背棄君主制並移居美國的作法引發眾多英國民眾不滿，從影片中這名女子的反應便可略知一二。

這段畫面在社群網站上累計破百萬次觀看，網友對此反應不一，「這個國家存在嚴重的種族主義問題，這是絕對不合常理的行為」、「這太可怕了，她沒做錯什麼」、「為什麼老是提種族主義？這絕對跟種族無關，人們就是不喜歡她」。

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