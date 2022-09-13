估10月底新冠疫情再爆發！　專家曝：北韓可能從中國進口新冠疫苗

▲北韓可能於10月實施大規模新冠疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前北韓（朝鮮）最高領導人金正恩曾於8日在施政演說時表示，若今年10月民眾體內形成的新冠抗體減少，則必須實施疫苗接種。對此，前聯合國兒童基金會平壤事務所所長夏菲克（Nagi Shafik）就指出，拒絕「疫苗求取得機制」（COVAX）援助疫苗的北韓當局，最後很有可能接受來自中國的新冠疫苗。

根據《自由亞洲電台》（RFA），過去北韓曾數度拒絕來自南韓、美國等國際社會對於捐贈新冠疫苗的提案，不過隨著今年5、6月北韓境內民眾大規模感染Omicron變異株後，可能於10月體內新冠抗體降低，因此北韓很有可能因地緣政治之便而同意接受來自中國的新冠疫苗，而中國可望在疫苗的輸送、分配上向北韓提供協助。

夏菲克表示，「中國最適合向北韓提供新冠疫苗，不僅在北韓境內的疫苗輸送與分配計畫上提供意見，在低溫冷鏈設備的維修和替換上也能給予協助。」

至於為何被認為「千挑萬選」的北韓，最後會選擇同意接受中國所提供的新冠疫苗？夏菲克認為，「國際社會就連疫苗的分配過程都要插手、實施嚴格監督，而中國則不一樣，因此北韓當然不希望國際社會給予太多干涉。」

不過，夏菲克對於北韓保管疫苗、分配疫苗的醫療量能給予正面評價，認為北韓有能力為境內的居民實施大規模的疫苗接種。他指出，北韓過去在冷鏈保管技術所需的裝備、運送手段上曾獲聯合國兒童基金會和世界衛生組織等的協助，在境內50個地區也設置太陽能冰箱。

比起輝瑞（BNT）新冠疫苗需保藏在零下70度的低溫、以及需保藏在零下20度低溫的莫德納，中國所生產的國藥、科興疫苗則僅需要2至8度的空間便能保存，因此中國疫苗可以運送至北韓全境。

另外，夏菲克也預估，北韓未來可能會從中國進口疫苗原料，自行生產新冠疫苗。

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