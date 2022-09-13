變賣家產辭掉工作！他們帶4子女「環遊世界」8年　省360萬元換人生

▲一對夫婦變賣新加坡的房產，帶著孩子環遊世界各地。（圖／翻攝自Princes Off The Grid臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

現代上班族每天過著一成不變的乏味生活，不過一對來自英格蘭埃塞克斯（Essex）的夫婦卻試圖改變現狀，他們變賣在新加坡的所有房產、財產，同時出租在泰國的別墅，進而踏上環遊世界的「遊牧人生」，8年來遊歷紐西蘭、澳洲、美國、法國等，比起過去安定的生活還省下了10萬英鎊（約新台幣360萬元）。

根據《都市日報》（Metro），今年46歲的克萊爾•普林斯（Clair Prince）與丹尼爾（Danie）深知自己必須得做出改變，於是他們毅然決然賣掉位於新加坡的房子與財產，決定賭上一切、帶著4名兒女過著令人嚮往的遊牧人生，短短8年內他們靠著向旅客出租位於泰國別墅的租金，過上幾乎是免費的渡假生活。

丹尼爾因為從事外匯工作，1999年他帶著克萊爾移居新加坡，在帶著孩子安頓下來之前，他們非常喜歡周遊亞洲各國，不過他們發現了托兒費用太過昂貴，且孩子們需要學習芭蕾、音樂和上學，種種費用支出根本吃不消，加上丹尼爾長年為了讓家人餬口飯吃導致每天24小時都在工作，根本沒時間見家人一面，失去生活品質。

▲該對夫妻帶著孩子遊歷西班牙。（圖／翻攝自Princes Off The Grid臉書）

兩人決定為了創造生活價值而做出改變，他們無意間發現了「Love Home Swap」網站，就如同電影《戀愛沒有假期》（The Holiday）般，渡假者可以在網站上與世界各地的人交換住所，於是他們2014年初決定變賣新加坡的房產，並將在泰國的渡假小屋出租給其他旅客，首先他們前往英國交換房屋、拜訪親朋好友，接著遊歷克羅埃西亞、杜拜、泰國、柬埔寨，最後於該年聖誕節抵達澳洲。

克萊爾透露，「我們在雪梨、伯斯、墨爾本駐足，然後在紐西蘭結束了為期3個月的旅行，這令人感到不可思議！我們簡直不敢想像這會有多棒。」

報導透露，這對夫妻靠著泰國渡假小屋每個月1000英鎊的穩定收入，加上僅需120英鎊就能成為「Love Home Swap」的年度會員，過上如此簡樸的生活。

▲該對夫妻在泰國某大象保護園區時，決定改變現有生活。（圖／翻攝自PA Real Life）

克萊爾分享了這段奇妙的生活經驗，「有時候我們不會花費一毛錢，選擇去探險、野餐，或是找免費活動。我們花很長時間才意識到新生活的趣味，而且在家庭教育中，我們的時間分配非常靈活。例如，當我們在羅馬，無論走到哪都活脫脫像歷史課。」

克萊爾指出，他們離開紐西蘭後又跑到美國交換房子，從舊金山、西雅圖、加拿大溫哥華、紐約，一路到維吉尼亞州。她表示，「我們曾在紐西蘭海灘上騎馬、在西班牙馬貝拉港外的遊艇上航行、平安夜在雪梨歌劇院野餐。旅行2年半後，我們回到歐洲，2018年在法國渡假時交換房子，包括阿爾卑斯山的滑雪屋。」