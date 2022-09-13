　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被當外人？女王逝世當晚　哈利王子被爆禁止和家人同桌吃飯

▲揮別王室！哈利夫婦出席最後任務。（圖／路透社）

▲哈利王子傳出在女王逝世當晚被排除在外，無法和父母、哥哥同桌吃飯。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國女王8日與世長辭，她生前頗為疼愛的哈利王子雖然人就在德國，卻未能見到奶奶最後一面。不僅如此，英國媒體更揭露，哈利當晚被禁止和父親查爾斯三世、哥哥威廉同桌吃飯，最後他被安排與其他王室成員共進晚餐。有消息稱，這是因為王室認為哈利可能將談話內容洩漏給梅根，甚至公諸於世。

根據英國《太陽報》報導，白金漢宮在當地時間8日晚間6時30分宣布女王駕崩時，哈利王子的班機還沒落地，直到晚間7時52分他才獨自抵達巴爾莫勒爾堡，來不及見奶奶最後一面。

消息人士稱，女王去世後幾小時，哈利就被告知他當晚無法和父親查爾斯、母親卡蜜拉與哥哥威廉同桌吃飯，反而被安排與安德魯王子、安妮長公主、愛德華王子夫婦等其他王室成員一起吃晚餐，原因是英國王室認為哈利「不可信」，擔心他可能在即將出版的新書中洩漏更多祕辛，「他們怎麼知道他不會寫出來？」

消息人士說，女王逝世當晚有很多事情要談，王室認為，最好還是把時間留給新國王、王后和下一個王位的繼承人，「即使哈利沒有時間親自更新書中內容，他也可以告訴梅根，這樣就有可能被洩漏出去。」

▲▼威廉王子與哈利王子。（圖／路透）

▲威廉王子與哈利王子近年來被爆關係鬧僵。（圖／路透）

報導補充，2021年女王丈夫菲利普親王的葬禮上，哈利與威廉並未並肩同行，中間還夾著表弟菲利浦斯（Peter Phillips），當時外界盛傳這顯示兄弟倆的嫌隙非常大。不過，在女王過世後，威廉王子邀請哈利與梅根一同前往溫莎堡外觀看公眾悼念女王的鮮花，這2對夫妻罕見「四人同框」被視為關係破冰的契機。

哈利有多愛梅根？讓英國女王也妥協　同意「為她破例」

哈利悼念場合意外洩恩愛　對梅根「1浪漫舉動」讓粉絲直呼：被迷倒

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／新北飆破9千例！　全台各縣市確診分佈曝
快訊／中秋後確診暴增！　今+46795例本土
獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞
我不要分手…21歲女攀13樓外牆險墜落　勇警緊拉住雙手
台鐵平溪線二度落石砸軌！　區間車又撞上
iPhone 14預購量不如前代　iPhone 13系列反熱
LIVE／蔣萬安影帝級演繹丟偶包　批陳時中變傀儡任人擺布
才歡度愛妻生日！新婚試駕BMW M3生死永隔　甜蜜生活照成雲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄39歲能源高層「搭船一半墜海亡」　才剛出席普丁主持論壇

哀悼女王！倫敦恐塞爆75萬人瞻仰「估排隊35小時」　規模堪比黛妃

狂酸俄軍「逃命快得像奧運選手」！烏軍閃電反攻6天收復3000km²

男被眼鏡蛇咬傷　他暴怒用牙「把蛇活活咬死」屍體掛脖子上遊街

估10月底新冠疫情再爆發！　專家曝：北韓可能從中國進口新冠疫苗

美洛杉磯通報首起「猴痘」死亡病例！　這類人易罹重症

懶得處理屍體！男路邊主動自首　警前往現場傻眼：真的躺了一具屍

精準預言女王9／8離世！　他預測「查爾斯三世駕崩時間」

俄卡車載滿兵　慘被一擊轟爆「解體噴飛」！烏克蘭反攻畫面曝光

為女王守夜10分鐘　安妮公主一身軍裝護靈柩！寫下王室女性新歷史

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

俄39歲能源高層「搭船一半墜海亡」　才剛出席普丁主持論壇

哀悼女王！倫敦恐塞爆75萬人瞻仰「估排隊35小時」　規模堪比黛妃

狂酸俄軍「逃命快得像奧運選手」！烏軍閃電反攻6天收復3000km²

男被眼鏡蛇咬傷　他暴怒用牙「把蛇活活咬死」屍體掛脖子上遊街

估10月底新冠疫情再爆發！　專家曝：北韓可能從中國進口新冠疫苗

美洛杉磯通報首起「猴痘」死亡病例！　這類人易罹重症

懶得處理屍體！男路邊主動自首　警前往現場傻眼：真的躺了一具屍

精準預言女王9／8離世！　他預測「查爾斯三世駕崩時間」

俄卡車載滿兵　慘被一擊轟爆「解體噴飛」！烏克蘭反攻畫面曝光

為女王守夜10分鐘　安妮公主一身軍裝護靈柩！寫下王室女性新歷史

新竹年度最大就業博覽會　「青年樂就業」9／15登場

蔣萬安獨家獻映韓劇超夯手勢　演繹影帝台式告白「我愛你欸」

中信特攻嶄新歐式球風　立陶宛國手前鋒艾德加盟

LIVE／傍晚有望解除梅花海警　氣象局最新說明

梅花挾豪雨　新北桃園新竹山區「土石流大規模崩塌警戒」

回顧英國女王70週年白金禧　「色票套裝」永遠經典的穿搭品味

本土狂飆4.6萬例！昨發出8816人份口服藥「創6／27以來新高」

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

中國人壽原董事長被逮捕　涉嫌受賄、隱瞞境外存款

統神中秋開台…想老婆卻嘴硬進門就跳針　003暴氣回罵：你已經輸了

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

國際熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

女王逝世當晚　哈利傳被禁和家人同桌吃飯

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

梅根想握手「當街被無視」　尷尬畫面瘋傳

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

為女王守夜10分鐘　安妮公主創王室首例

英王室婆媳宮鬥有續集！卡蜜拉先處理「她」

俄國18市議員連署「普丁下台」

把公車當炮房　情侶後座晃動片瘋傳

威廉王子領地總價361億　威爾斯親王變大地主

查爾斯手指「腫如香腸」引憂　醫分析3大原因

更多熱門

相關新聞

女王逝　英國18日晚間默哀一分鐘

女王逝　英國18日晚間默哀一分鐘

英國首相特拉斯（Liz Truss）的發言人表示，全英國18日將為已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）默哀1分鐘。在位逾70年的伊麗莎白二世上週辭世，享耆壽96歲。

英國女王逝世　王室存廢成新朝挑戰

英國女王逝世　王室存廢成新朝挑戰

英女王逝世　滿滿獻花到哪去？

英女王逝世　滿滿獻花到哪去？

英王室婆媳宮鬥有續集！卡蜜拉先處理「她」

英王室婆媳宮鬥有續集！卡蜜拉先處理「她」

白金漢宮花136億翻修中　查爾斯暫居舊住所

白金漢宮花136億翻修中　查爾斯暫居舊住所

關鍵字：

哈利梅根伊莉莎白英國王室英國女王查爾斯威廉

讀者迴響

熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

超級路霸一停700天！今遭拖吊

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面