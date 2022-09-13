被當外人？女王逝世當晚　哈利王子被爆禁止和家人同桌吃飯

▲哈利王子傳出在女王逝世當晚被排除在外，無法和父母、哥哥同桌吃飯。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國女王8日與世長辭，她生前頗為疼愛的哈利王子雖然人就在德國，卻未能見到奶奶最後一面。不僅如此，英國媒體更揭露，哈利當晚被禁止和父親查爾斯三世、哥哥威廉同桌吃飯，最後他被安排與其他王室成員共進晚餐。有消息稱，這是因為王室認為哈利可能將談話內容洩漏給梅根，甚至公諸於世。

根據英國《太陽報》報導，白金漢宮在當地時間8日晚間6時30分宣布女王駕崩時，哈利王子的班機還沒落地，直到晚間7時52分他才獨自抵達巴爾莫勒爾堡，來不及見奶奶最後一面。

消息人士稱，女王去世後幾小時，哈利就被告知他當晚無法和父親查爾斯、母親卡蜜拉與哥哥威廉同桌吃飯，反而被安排與安德魯王子、安妮長公主、愛德華王子夫婦等其他王室成員一起吃晚餐，原因是英國王室認為哈利「不可信」，擔心他可能在即將出版的新書中洩漏更多祕辛，「他們怎麼知道他不會寫出來？」

消息人士說，女王逝世當晚有很多事情要談，王室認為，最好還是把時間留給新國王、王后和下一個王位的繼承人，「即使哈利沒有時間親自更新書中內容，他也可以告訴梅根，這樣就有可能被洩漏出去。」

▲威廉王子與哈利王子近年來被爆關係鬧僵。（圖／路透）

報導補充，2021年女王丈夫菲利普親王的葬禮上，哈利與威廉並未並肩同行，中間還夾著表弟菲利浦斯（Peter Phillips），當時外界盛傳這顯示兄弟倆的嫌隙非常大。不過，在女王過世後，威廉王子邀請哈利與梅根一同前往溫莎堡外觀看公眾悼念女王的鮮花，這2對夫妻罕見「四人同框」被視為關係破冰的契機。

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