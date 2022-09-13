　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英女王駕崩！哈利禁穿軍裝　安德魯王子涉性侵卻獲「特別允許」

▲▼菲利普親王,哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子的軍銜遭英國王室收回，因此不被允許穿著榮譽軍裝。圖為已故菲利普親王與哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世駕崩，靈柩移往愛丁堡聖吉爾斯大教堂，而她的4名子女也已經飛往當地守靈。由於哈利王子在2021年解除王室高級成員身分，因此榮譽軍銜也被收回，而他在女王最後的守夜儀式與國葬中，將不會穿著軍裝。此外，女王的次子安德魯王子則因涉入性侵醜聞被剝奪榮譽軍銜，但據悉，他被特別獲准在母親的最後守夜穿著軍裝。

女王的國葬儀式19日將於西敏寺大教堂舉行，按照規定，所有擁有軍銜的成年男性王室成員必須穿著軍裝。不過由於哈利王子已經在2021年退出王室高級成員，同時被收回榮譽軍銜，因此不被允許在相關儀式中穿著榮譽軍裝。

菲利普親王的葬禮是哈利王子卸下王室高級職務後的首次公開大型活動，當時他雖未能穿上軍裝，但是由於其他王室成員也是穿著西裝、配戴勳章，因此並未顯得特別突兀。哈利王子曾在陸軍服役10多年，更曾秘密前往阿富汗作戰。

▲▼英國國王查爾斯三世、卡蜜拉王后、妹妹安妮公主、弟弟安德魯王子及愛德華王子，跟在母親伊莉莎白二世女王靈柩後面，前往聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

▲安德魯王子身穿西裝，與穿著榮譽軍裝的國王查爾斯三世、安妮公主以及愛德華王子，跟在母親的靈柩後面，前往聖吉爾斯大教堂。（圖／路透）

根據《福斯新聞網》報導，王室記者斯柯比（Omid Scobie）稱，安德魯王子得到王室的特別允許，獲准在母親的最後一次守夜時穿著軍裝。安德魯王子曾在海軍服役22年，並擔任各項職務，2001年正式退伍。然而他先前卻被爆性侵未成年人，因此遭王室剝奪榮譽軍銜。

安德魯王子的性侵案近日達成了庭外和解，但和解金額並未公開。儘管如此，白金漢宮2022年1月公開發表聲明，因為他的聲譽永久受損，因此將收回他的榮譽軍銜與皇家資助。

安德魯王子與哈利王子將成為現今英國王室唯二曾親上戰場作戰，卻無法穿著榮譽軍裝出席公開場合的成員。雖然安德魯王子獲准在最後的守夜活動中穿著軍裝，但哈利王子不論是在守夜儀式還是國葬中，都不被允許穿上軍裝。

►被當外人？女王逝世當晚　哈利王子被爆禁止和家人同桌吃飯

 

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／新北飆破9千例！　全台各縣市確診分佈曝
快訊／中秋後確診暴增！　今+46795例本土
獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞
我不要分手…21歲女攀13樓外牆險墜落　勇警緊拉住雙手
台鐵平溪線二度落石砸軌！　區間車又撞上
iPhone 14預購量不如前代　iPhone 13系列反熱
LIVE／蔣萬安影帝級演繹丟偶包　批陳時中變傀儡任人擺布
才歡度愛妻生日！新婚試駕BMW M3生死永隔　甜蜜生活照成雲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄39歲能源高層「搭船一半墜海亡」　才剛出席普丁主持論壇

哀悼女王！倫敦恐塞爆75萬人瞻仰「估排隊35小時」　規模堪比黛妃

狂酸俄軍「逃命快得像奧運選手」！烏軍閃電反攻6天收復3000km²

男被眼鏡蛇咬傷　他暴怒用牙「把蛇活活咬死」屍體掛脖子上遊街

估10月底新冠疫情再爆發！　專家曝：北韓可能從中國進口新冠疫苗

美洛杉磯通報首起「猴痘」死亡病例！　這類人易罹重症

懶得處理屍體！男路邊主動自首　警前往現場傻眼：真的躺了一具屍

精準預言女王9／8離世！　他預測「查爾斯三世駕崩時間」

俄卡車載滿兵　慘被一擊轟爆「解體噴飛」！烏克蘭反攻畫面曝光

為女王守夜10分鐘　安妮公主一身軍裝護靈柩！寫下王室女性新歷史

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

俄39歲能源高層「搭船一半墜海亡」　才剛出席普丁主持論壇

哀悼女王！倫敦恐塞爆75萬人瞻仰「估排隊35小時」　規模堪比黛妃

狂酸俄軍「逃命快得像奧運選手」！烏軍閃電反攻6天收復3000km²

男被眼鏡蛇咬傷　他暴怒用牙「把蛇活活咬死」屍體掛脖子上遊街

估10月底新冠疫情再爆發！　專家曝：北韓可能從中國進口新冠疫苗

美洛杉磯通報首起「猴痘」死亡病例！　這類人易罹重症

懶得處理屍體！男路邊主動自首　警前往現場傻眼：真的躺了一具屍

精準預言女王9／8離世！　他預測「查爾斯三世駕崩時間」

俄卡車載滿兵　慘被一擊轟爆「解體噴飛」！烏克蘭反攻畫面曝光

為女王守夜10分鐘　安妮公主一身軍裝護靈柩！寫下王室女性新歷史

中信特攻嶄新歐式球風　立陶宛國手前鋒艾德加盟

LIVE／傍晚有望解除梅花海警　氣象局最新說明

梅花挾豪雨　新北桃園新竹山區「土石流大規模崩塌警戒」

回顧英國女王70週年白金禧　「色票套裝」永遠經典的穿搭品味

本土狂飆4.6萬例！昨發出8816人份口服藥「創6／27以來新高」

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

中國人壽原董事長被逮捕　涉嫌受賄、隱瞞境外存款

統神中秋開台…想老婆卻嘴硬進門就跳針　003暴氣回罵：你已經輸了

吉卜力神作《神隱少女》：在暗潮洶湧的社會浪潮中，不要忘了你的名字

南警強勢打擊犯罪　治安平穩市民很有感

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

國際熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

女王逝世當晚　哈利傳被禁和家人同桌吃飯

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

梅根想握手「當街被無視」　尷尬畫面瘋傳

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

為女王守夜10分鐘　安妮公主創王室首例

英王室婆媳宮鬥有續集！卡蜜拉先處理「她」

俄國18市議員連署「普丁下台」

把公車當炮房　情侶後座晃動片瘋傳

威廉王子領地總價361億　威爾斯親王變大地主

查爾斯手指「腫如香腸」引憂　醫分析3大原因

更多熱門

相關新聞

女王逝世當晚　哈利傳被禁和家人同桌吃飯

女王逝世當晚　哈利傳被禁和家人同桌吃飯

英國女王8日與世長辭，她生前頗為疼愛的哈利王子雖然人就在德國，卻未能見到奶奶最後一面。不僅如此，英國媒體更揭露，哈利當晚被禁止和父親查爾斯三世、哥哥威廉同桌吃飯，最後他被安排與其他王室成員共進晚餐。有消息稱，這是因為王室認為哈利可能將談話內容洩漏給梅根，甚至公諸於世。

性侵醜聞令王室蒙羞　安德魯王子現身哀悼女王

性侵醜聞令王室蒙羞　安德魯王子現身哀悼女王

英王首場國會演說　重申維護憲政原則

英王首場國會演說　重申維護憲政原則

民眾致敬女王　皇家公園：別再送柏靈頓熊與三明治

民眾致敬女王　皇家公園：別再送柏靈頓熊與三明治

英國女王逝世　王室存廢成新朝挑戰

英國女王逝世　王室存廢成新朝挑戰

關鍵字：

伊莉莎白二世哈利王子英國王室安德魯王子

讀者迴響

熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

超級路霸一停700天！今遭拖吊

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面