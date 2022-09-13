為找真命天女！63歲男結婚53次　最快新婚隔天就離婚

▲63歲的阿布杜拉（Abu Abdullah）瘋狂結婚、離婚，最終情歸一位年長女性。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

婚姻向來被視為感情的最終歸宿，但沙烏地阿拉伯一名6旬男子，直到第53次結婚才終於找到真正的摯愛，且其中一次婚姻甚至只維持一個晚上就破局，對於自己瘋狂結、離婚引起眾人議論，男子則淡定表示「我結婚是為了避免不道德行為」。

據馬來西亞《中國報》報導，63歲的阿布杜拉（Abu Abdullah）43年前首度踏入婚姻時，迎娶了大自己6歲的新娘，之後就開始展開他的「尋妻之旅」。阿布杜拉表示，在經過從第一任到第四任老婆的問題後，他發現「婚姻的目標是為了心靈得到慰藉」，而不是為了個人性慾。

阿布杜拉坦言，世界上每個男人都想要與某個女人永遠在一起，但他理想中的對象直到這次婚姻才出現，而這43年來的53次婚姻中，最短命的只維持一個新婚夜，當時他發現對方「不對」後，毅然決然地在隔天提出離婚。

阿布杜拉雖未公開他現任老婆的詳細情況，卻透露「在年輕女人找不到的安穩，在年長的女性身上卻找得到」，他也說自己絕大多數的對象都是沙烏地阿拉伯的女子，也曾因為出差而娶了外國女人。他最後強調，自己現在只有一個妻子，也不打算再結婚。

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