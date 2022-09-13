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英王查爾斯手指「腫如香腸」憂健康亮紅燈　醫分析3大原因

▲▼查爾斯三世10日宣誓繼位成為英國新君主，然而，他紅腫的手指照片卻在網路上瘋傳，意外成為網友關注焦點。（組圖／路透）

▲查爾斯三世10日宣誓繼位成為英國新君主，紅腫的手指意外成為網友關注焦點。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

查爾斯三世（Charles III）繼位為英國國王，10日簽署《即位宣言》時被拍到面露不耐，還不斷揮手要求隨從清理桌面，之後被拍到簽字時手指腫如香腸，都引起民眾熱議。英國醫師指出手指水腫不是外界所擔心的健康亮紅燈，通常是老化所造成。

▲▼查爾斯三世即位當天，被拍到揮舞著腫如香腸的手指，不耐煩地指使現場人員清理桌面。（圖／翻攝推特）

▲查爾斯三世即位當天，不耐煩地指使現場人員清理桌面。（圖／翻攝推特）

英國歷史上在任最久、最長壽的國王女王伊莉莎白二世以高齡96歲駕崩後，史上待位最久的王儲、73歲的查爾斯王子繼位為英國國王。簽署《即位宣言》當天的照片中，外媒形容他的手指「又紅又擁腫」，相關影像也很快在社群媒體上廣傳。

英國醫師奈伊（Gareth Nye）解釋，有許多種健康狀況可能造成手指「腫如香腸」，絕大部分的原因單純只是老化造成。他說水腫的現象是由於身體開始將液體留在四肢，通常是腿部或腳踝，但也會出現在手指。

一個簡單的檢測方式，便是在腫脹的區域下壓15秒後放開，若該區域保持一段時間的凹陷，代表是老化所造成的水腫。

事實上查爾斯三世在繼位前就已多次被拍到手指甚至整個手心、手背擁腫的情況。查爾斯三世在2012年搭乘長途飛機到澳洲時，就曾自嘲自己的十根手指頭是「香腸指」，顯示這問題已經困擾他多年。

另一個可能造成手指擁腫的原因就是關節炎，好發於60歲以上的老年人，通常會對手部3個主要區域造成影響，包括手指的關節部。還有鹽分攝取過量、服用類固醇、高血壓等藥物導致。

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